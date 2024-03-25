Более 150 тысяч дончан уже выбрали объекты для благоустройства в рамках нацпроекта

Сделать свой выбор в пользу понравившегося объекта или территории можно до 30 апреля текущего года. В голосовании принимают участие граждане старше 14 лет. Жители Ростовской области могут выбрать только одну из представленных территорий, и только в своем населенном пункте или районе. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства в последующие годы.