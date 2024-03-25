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Более 150 тысяч дончан уже выбрали объекты для благоустройства в рамках нацпроекта

Более 150 тысяч дончан уже выбрали объекты для благоустройства в рамках нацпроекта

25 марта 2024, 15:40
Фото: rostovgazeta.ru
Первые десять дней Всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства позади. За это время более 150 тысяч дончан уже сделали свой выбор.

Голосование проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению Президента РФ.

Как отмечает заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин, в настоящее время наибольшее количество голосов набрал сквер в донской столице, расположенный по улице Большая Садовая у консерватории.

— Этот сквер уже выбрали девять тысяч человек. На втором месте располагается «Общественная территория по ул. Зорге», также расположенная в Ростове-на-Дону, этот объект собрал семь тысяч голосов. Замыкает тройку лидеров ростовский сквер им. М. А. Шолохова. Ему отдали предпочтение 6,5 тысячи человек, — пояснил заместитель главы региона.

Сделать свой выбор в пользу понравившегося объекта или территории можно до 30 апреля текущего года. В голосовании принимают участие граждане старше 14 лет. Жители Ростовской области могут выбрать только одну из представленных территорий, и только в своем населенном пункте или районе. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства в последующие годы.

Посмотреть все объекты, которые участвуют в голосовании, и сделать свой выбор можно на сайте 61.gorodsreda.ru.

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