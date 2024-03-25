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Published Сегодня, 10:51

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Updated Сегодня, 10:59

Группу поджигателей выявили в Ростовской области силовики

ФСБ предотвратила подрыв магистрального нефтепровода в Ростовской области

25 марта 2024, 10:51
Фото: 1MI
Группу поджигателей выявили в Ростовской области силовики

Четырех жителей Ростовской области задержали за поджоги трансформаторных подстан

Группу поджигателей выявили в Ростовской области силовики, рассказали в управлении ФСБ по региону.

Известно, что двум задержанным по 29 лет, еще одному — 34 года, а самому младшему — лишь 20 лет. Мужчины совершили поджоги двух важных объектов в Первомайском районе Ростова. Речь идет о трансформаторной подстанции АО «Коммунальщик Дона» и трансформаторной подстанции АО «Донэнерго РГЭС». Эти подстанции подставляют электричество в жилые дома, административные здания и социальные объекты.

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Также группа готовила поджог нефтепровода «Черномортранснефть», уточняет «Ъ».

Сейчас в отношении мужчин возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Они находятся под стражей.

Напомним, вооруженную охрану могут поставить во всех торговых центрах в Ростове после теракта в Подмосковье. Власти и сами представители бизнеса продумывают вопрос повышения их безопасности.

Ранее пенсионерка из Таганрога устроила поджог в спецприемнике.

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