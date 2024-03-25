ФСБ предотвратила подрыв магистрального нефтепровода в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Известно, что двум задержанным по 29 лет, еще одному — 34 года, а самому младшему — лишь 20 лет. Мужчины совершили поджоги двух важных объектов в Первомайском районе Ростова. Речь идет о трансформаторной подстанции АО «Коммунальщик Дона» и трансформаторной подстанции АО «Донэнерго РГЭС». Эти подстанции подставляют электричество в жилые дома, административные здания и социальные объекты.
Также группа готовила поджог нефтепровода «Черномортранснефть», уточняет «Ъ».
Сейчас в отношении мужчин возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Они находятся под стражей.
Напомним, вооруженную охрану могут поставить во всех торговых центрах в Ростове после теракта в Подмосковье. Власти и сами представители бизнеса продумывают вопрос повышения их безопасности.
Ранее пенсионерка из Таганрога устроила поджог в спецприемнике.