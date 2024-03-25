ФСБ предотвратила подрыв магистрального нефтепровода в Ростовской области

Известно, что двум задержанным по 29 лет, еще одному — 34 года, а самому младшему — лишь 20 лет. Мужчины совершили поджоги двух важных объектов в Первомайском районе Ростова. Речь идет о трансформаторной подстанции АО «Коммунальщик Дона» и трансформаторной подстанции АО «Донэнерго РГЭС». Эти подстанции подставляют электричество в жилые дома, административные здания и социальные объекты.