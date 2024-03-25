Депутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий рассказал о наступлении в зоне СВО

«На Авдеевском направлении наши подразделения тоже продвигаются вперед. Скоро все так называемые поселки-спутники Авдеевки будут освобождены. Каждый день мы освобождаем по населенному пункту. Сразу же туда идет гуманитарная помощь. И люди сразу же жестко требуют получение российских паспортов», — говорит Виктор Водолацкий.