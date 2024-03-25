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Published Сегодня, 10:40

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Ростовский депутат Водолацкий: «Жители освобожденных территорий требуют паспорта РФ»

Депутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий рассказал о наступлении в зоне СВО

25 марта 2024, 10:40
Фото: 1MI
Ростовский депутат Водолацкий: «Жители освобожденных территорий требуют паспорта РФ»

Депутат от Ростовской области Водолацкий заявил о наступлении в зоне СВО

Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий сообщил RostovGazeta об успехах наших войск в зоне СВО на том направлении, где бывает сам.

По словам собеседника, наши подразделения каждый день ведут наступление в районе Белогоровки.

«Это сложно. Нацисты и наемники имели господствующее положение в этом районе. Но нам остались последние сотни метров. В любом случае Белогоровка будет взята в ближайшее время. И тогда Луганская Народная Республика будет полностью освобождена», — отмечает Виктор Водолацкий.

Также, по словам депутата, наши войска освобождают населенные пункты и громят укрепрайоны в районе Сватово — в направлении Купянска.

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«На Авдеевском направлении наши подразделения тоже продвигаются вперед. Скоро все так называемые поселки-спутники Авдеевки будут освобождены. Каждый день мы освобождаем по населенному пункту. Сразу же туда идет гуманитарная помощь. И люди сразу же жестко требуют получение российских паспортов», — говорит Виктор Водолацкий.

Спикер добавляет, что наши бойцы уверенно и успешно уже не один месяц держат ситуацию на Кинбурнской косе на Херсонском направлении, не допуская ни одной высадки диверсионных террористических подразделений ВСУ.

«Это самое острие проблем, куда через Днепр переправляются террористы, спецслужбы Украины, в том числе и штурмовые отряды», — разъясняет депутат.

Ранее RostovGazeta сообщала о перехвате над Ростовской областью 11 украинских беспилотников.

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