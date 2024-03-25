Десятки ЖК в Левенцовке в Ростове-на-Дону останутся без воды 26 марта

Согласно данным сотрудников водоканала, во вторник, 26 марта, в Ростове на территории Левенцовского микрорайона начнутся работы по подключению трубопровода на улице Еременко. Для этого рабочим предстоит временно ограничить подачу холодной воды в дома в границах улиц Жданова, Еременко, Солженицына и Ткачева. Воду отключат на сутки с 09.00 мск 26 марта до 09.00 27 марта.