Десятки ЖК в Левенцовке в Ростове-на-Дону останутся без воды 26 марта

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Согласно данным сотрудников водоканала, во вторник, 26 марта, в Ростове на территории Левенцовского микрорайона начнутся работы по подключению трубопровода на улице Еременко. Для этого рабочим предстоит временно ограничить подачу холодной воды в дома в границах улиц Жданова, Еременко, Солженицына и Ткачева. Воду отключат на сутки с 09.00 мск 26 марта до 09.00 27 марта.
Жителей просят запастись водой, на случай, если им потребуется консультация, ростовчане могут обратиться в круглосуточный контакт-центр водоканала по номеру 8(863)283-17-17.