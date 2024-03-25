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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Десятки ЖК в Левенцовке в Ростове-на-Дону останутся без воды 26 марта

Десятки ЖК в Левенцовке в Ростове-на-Дону останутся без воды 26 марта

25 марта 2024, 12:04
Фото: 1MI
Десятки ЖК в Левенцовке в Ростове-на-Дону останутся без воды 26 марта
В Ростове тысячи жителей ЖК в Левенцовском районе останутся без воды 26 марта, об этом сообщили в пресс-службе АО «Ростовводоканала».

Согласно данным сотрудников водоканала, во вторник, 26 марта, в Ростове на территории Левенцовского микрорайона начнутся работы по подключению трубопровода на улице Еременко. Для этого рабочим предстоит временно ограничить подачу холодной воды в дома в границах улиц Жданова, Еременко, Солженицына и Ткачева. Воду отключат на сутки с 09.00 мск 26 марта до 09.00 27 марта.

Схема отключения холодной воды 26 мартаСхема отключения холодной воды 26 марта
Схема отключения холодной воды 26 марта
Фото: t.me/rostov_vodokanal

Жителей просят запастись водой, на случай, если им потребуется консультация, ростовчане могут обратиться в круглосуточный контакт-центр водоканала по номеру 8(863)283-17-17.

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 24 и по 31 марта
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Ранее стало известно, когда и на каких улицах в Ростове пройдут массовые отключения света.

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