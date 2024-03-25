Эксперт объяснил, когда покупать дачу, чтобы не переплатить за ее проблемы

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Овечкин рекомендует покупать дачу в холодное время года, а лучше всего — весной, когда еще стоит минусовая температура. При выборе дачи следует обратить внимание на состояние участка, на такие моменты, как наличие дренажа, воды, отсутствие теплопотерь и работу коммунальных служб. Если есть подвал, то нужно обязательно проверить качество гидроизоляции.
С точки зрения цены, самое выгодное время для покупки дачи — ноябрь, декабрь и февраль. Весна же является наилучшим периодом для оценки всех возможных проблем как с участком, так и с домом.
Эксперт отмечает, что сезоны года сильно влияют на стоимость дач, особенно в сравнении с другими видами недвижимости. Самый активный сезон продаж начинается весной и заканчивается в начале июня, после чего идет затухание. С сентября по февраль продажи значительно снижаются.
Однако, если покупка дачи предполагает использование ее в качестве места постоянного проживания, то нет необходимости ждать определенного месяца. За последние три года цены на участки с домами выросли на 60%, и этот тренд сохраняется и в 2024 году. Поэтому, если есть желание приобрести загородный дом, то лучше не откладывать это на потом.
Специалист объяснил, когда лучше покупать дачу, чтобы не переплатить за ее проблемы.
Покупка загородной недвижимости не всегда требует серьезного подхода. Для многих людей дача — это место отдыха от городской жизни, поэтому покупатели часто не обращают внимание на детали дома и участка.
Дмитрий Овечкин, руководитель направления загородной недвижимости «Этажи» г. Москва, рассказал NEWIA.ru, когда лучше всего покупать дачу и какие аспекты нужно учитывать.
Прежде всего, стоит обратить внимание не на сам дом, а на участок:
— наличие дренажа;
— наличие воды;
— отсутствие теплопотери;
— работа коммунальных служб.
Если у дачи есть подвал, необходимо проверить качество его гидроизоляции.
Что касается времени покупки дачи, то, с точки зрения цены, оптимальными месяцами являются ноябрь, декабрь и февраль, по словам эксперта.
Дмитрий Овечкин отметил, что сезоны года существенно влияют на стоимость дач, в отличие от других видов недвижимости:
«У дач самый ярко выраженный сезон продаж. Он начинается весной и заканчивается в июне, а к концу лета активность покупок снижается. С сентября по февраль продажи дач значительно замедляются».
Почему такая логика? Дачу покупают для отдыха в теплое время года, начиная с майских праздников и заканчивая сентябрем — чтобы посадить овощи, приготовить шашлыки, побывать в бане. Зимой дачи гораздо реже используются. Поэтому продажи начинаются перед началом активного сезона (в марте), чтобы успеть найти объект, провести оформление, возможно, сделать ремонт и заселиться. Следовательно, цены растут весной.
«Это касается дачи как сезонного места отдыха. Если вы хотите приобрести загородный дом для постоянного проживания, то нет смысла ждать определенного месяца. С 2020 по 2023 годы цены на участки с домами в Москве и Московской области выросли на 60%, и этот тренд сохраняется и в 2024 году. Поэтому ждать не имеет смысла», — рекомендует эксперт.