Эксперт объяснил, когда покупать дачу, чтобы не переплатить за ее проблемы

Однако, если покупка дачи предполагает использование ее в качестве места постоянного проживания, то нет необходимости ждать определенного месяца. За последние три года цены на участки с домами выросли на 60%, и этот тренд сохраняется и в 2024 году. Поэтому, если есть желание приобрести загородный дом, то лучше не откладывать это на потом.