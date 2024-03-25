Элитная стоматология сгорела в Ростове на Западном

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:42
О пожаре стало известно ранним утром 25 марта. Огонь там охватил здание элитной стоматологической клиники. В ней два этажа. Здание расположено по адресу Стачки, 55.
Ликвидировать пожар удалось в течение часа. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В тушении задействовали 34 спасателя и девять единиц техники.
О пострадавших в результате пожара не сообщается. Что стало причиной возгорания также неизвестно.
Напомним, сегодня рано утром пожар также произошел на ГРЭС в Новочеркасске. Его ликвидировали силами сотрудников предприятия.