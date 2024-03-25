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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

В Железнодорожном районе Ростова пожар произошел в здании частной стоматологии

Элитная стоматология сгорела в Ростове на Западном

25 марта 2024, 06:36
Фото: 1MI
В Железнодорожном районе Ростова пожар произошел в здании частной стоматологии
В Железнодорожном районе Ростова пожар произошел в здании частной стоматологии, рассказали в управлении МЧС по региону.

О пожаре стало известно ранним утром 25 марта. Огонь там охватил здание элитной стоматологической клиники. В ней два этажа. Здание расположено по адресу Стачки, 55.

Ликвидировать пожар удалось в течение часа. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В тушении задействовали 34 спасателя и девять единиц техники.

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О пострадавших в результате пожара не сообщается. Что стало причиной возгорания также неизвестно.

Напомним, сегодня рано утром пожар также произошел на ГРЭС в Новочеркасске. Его ликвидировали силами сотрудников предприятия.

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