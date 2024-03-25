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Published Сегодня, 12:27

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Updated Сегодня, 12:29

Федеральное правительство отказалось содержать стадион «Ростов-Арена»

Федеральное правительство отказалось содержать стадион «Ростов-Арена»

25 марта 2024, 12:27
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Федеральное правительство отказалось содержать стадион «Ростов-Арена»
Стадион «Ростов-Арена» остался без поддержки федерального бюджета, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Ведомости Юг» со ссылкой на министра спорта Ростовской области Самвела Арекеляна объявил, что с 2024 года стадиону «Ростов-Арена» придется содержать себя самому и рассчитывать на поддержку только областного бюджета.

По словам Самвела Арекеляна, годовое содержание стадиона в среднем составляет более 300 миллионов рублей, при этом 95% суммы на содержание стадиона по концепции «Наследие» обеспечивал федеральный бюджет. Однако в текущем году программа прекратила свое действие.

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В текущем году «Ростов-Арене» придется заработать более 80 миллионов рублей за счет сдачи площадей в аренду, а также оказания рекламных услуг на медиафасаде и проведения различных мероприятий на территории стадиона.

В издании напомнили, что стадион возвели к Чемпионату мира по футболу 2018 года, застройщиком за 19 миллиардов рублей выступило АО «Крокус Интернэшнл» Араза Агаларова, являющегося владельцем печально известного «Крокус Сити Холла».

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