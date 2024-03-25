Федеральное правительство отказалось содержать стадион «Ростов-Арена»

По словам Самвела Арекеляна, годовое содержание стадиона в среднем составляет более 300 миллионов рублей, при этом 95% суммы на содержание стадиона по концепции «Наследие» обеспечивал федеральный бюджет. Однако в текущем году программа прекратила свое действие.