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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Глава Новочеркасска Юрий Лысенко заявил о двух взрывах 25 марта

Глава Новочеркасска Юрий Лысенко заявил о двух взрывах 25 марта

25 марта 2024, 13:16
Фото: 1MI
В Новочеркасске в понедельник, 25 марта, прозвучало два громких взрыва, сообщил в Telegram глава администрации города Юрий Лысенко.

Он рассказал, что звуки были слышны днем в понедельник. В данный момент специалисты устанавливают их источник.

«Повреждений и происшествий не зарегистрировано. Буду держать подписчиков в курсе ситуации», — заявил Лысенко.

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Между тем, глава региона Василий Голубев рассказал о сработавшей системе ПВО, которая атаковала воздушные цели. После этого обломки ракет рухнули в поле.

Никаких повреждений от этого нет, медицинская помощь никому не потребовалась. Пользователи в комментариях поблагодарили подразделения ПВО.

Ранее в Минобороны рассказывали, какие беспилотники сбивали над Ростовской областью. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия#Ракету сбили в Ростовской области 25 марта
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