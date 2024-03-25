Глава Новочеркасска Юрий Лысенко заявил о двух взрывах 25 марта

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Он рассказал, что звуки были слышны днем в понедельник. В данный момент специалисты устанавливают их источник.
«Повреждений и происшествий не зарегистрировано. Буду держать подписчиков в курсе ситуации», — заявил Лысенко.
Между тем, глава региона Василий Голубев рассказал о сработавшей системе ПВО, которая атаковала воздушные цели. После этого обломки ракет рухнули в поле.
Никаких повреждений от этого нет, медицинская помощь никому не потребовалась. Пользователи в комментариях поблагодарили подразделения ПВО.
Ранее в Минобороны рассказывали, какие беспилотники сбивали над Ростовской областью. Материал на эту тему читайте по ссылке.