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Глава Удмуртии Бречалов поручил особое внимание уделить мерам безопасности в ТЦ

Глава Удмуртии Бречалов поручил особое внимание уделить мерам безопасности в ТЦ

25 марта 2024, 14:51
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
После террористической атаки на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске глава Удмуртской Республики Александр Бречалов провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии.

Как заявил руководитель региона, необходимо ужесточить меры безопасности в крупных торговых центрах.

Как информирует udm-info.ru, в заседании приняли участие руководители правоохранительных органов, министерств и ведомств, объектов транспортной инфраструктуры, ректоры высших учебных заведений и директора СПО.

Согласно заявлению Бречалова, за прошедшие выходные были существенно усилены меры безопасности на объектах массового пребывания людей, в том числе на железнодорожных вокзалах и в аэропорту Ижевск, на дорогах федерального и регионального значения появились дополнительные экипажи ГИБДД и сотрудников оперативных подразделений. Активизирована деятельность органов полиции по выявлению фактов незаконной миграции.

По информации администрации руководителя региона, приняты решения о проведении проверок работы частных охранных предприятий, тренировок на базе социальных объектов. Ведется работа с обращениями граждан. Александр Бречалов обратился к профильному министру Виктору Лашкареву с поручением уделить внимание крупным торговым точкам. Организовать эти мероприятия необходимо совместно с прокуратурой и МЧС.

В ходе мероприятия обсуждался вопрос антитеррористической защищенности объектов образования. Сегодня образовательные учреждения региона с 1-й по 3-ю категорию охраняют сотрудники частных охранных предприятий, а 4-й категории (в основном малочисленные по количеству воспитанников, в сельской местности) охраняют сторожа.

На совещании было отмечено, что в Ижевске 100%-ная охрана ЧОП. Восемнадцать школ столицы края, а также школа № 2 Сарапула оборудованы КПП. Ведется работа по оборудованию КПП и объектов, где обучается свыше тысячи учеников.

В качестве спикера выступил ректор Удмуртского государственного аграрного университета Андрей Брацихин. По его словам, учебные корпуса охраняются в круглосуточном режиме, поддерживаются в рабочем состоянии инженерно-технические средства охраны.

Отдельно была затронута тема по предупреждению межнациональных конфликтов.

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