Глава Удмуртии Бречалов поручил особое внимание уделить мерам безопасности в ТЦ

Согласно заявлению Бречалова, за прошедшие выходные были существенно усилены меры безопасности на объектах массового пребывания людей, в том числе на железнодорожных вокзалах и в аэропорту Ижевск, на дорогах федерального и регионального значения появились дополнительные экипажи ГИБДД и сотрудников оперативных подразделений. Активизирована деятельность органов полиции по выявлению фактов незаконной миграции.