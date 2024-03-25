Горючее разлилось на Северном обходе после столкновения фуры с бензовозом

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Спасателей привлекли к устранению последствий аварии на Северном обходе Ростова-на-Дону в районе поселка Щепкин. ДТП произошло в районе 10.55 мск.
Там водитель Hyundai Accent выехал на встречку, где влетел в грузовик. Тот по инерции врезался в ехавший во встречном направлении бензовоз.
Сотрудники МЧС смывают топливо и устраняют утечку из цистерны бензовоза. Движения на дороге сейчас идет в обычном режиме. Бензовоз отбуксировали на безопасное расстояние.
Травмы получили водитель иномарки и бензовоза. Они госпитализированы.
Ранее кошачий наполнитель завалил въезд в Ростов из-за ДТП.