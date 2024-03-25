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Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

В Аксайском районе устраняют последствия серьезного ДТП

Горючее разлилось на Северном обходе после столкновения фуры с бензовозом

25 марта 2024, 10:26
Фото: МЧС по Ростовской области
В Аксайском районе устраняют последствия серьезного ДТП
В Аксайском районе устраняют последствия серьезного ДТП, сообщили в управлении МЧС по Ростовской области.

Спасателей привлекли к устранению последствий аварии на Северном обходе Ростова-на-Дону в районе поселка Щепкин. ДТП произошло в районе 10.55 мск.

Там водитель Hyundai Accent выехал на встречку, где влетел в грузовик. Тот по инерции врезался в ехавший во встречном направлении бензовоз.

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Сотрудники МЧС смывают топливо и устраняют утечку из цистерны бензовоза. Движения на дороге сейчас идет в обычном режиме. Бензовоз отбуксировали на безопасное расстояние.

Травмы получили водитель иномарки и бензовоза. Они госпитализированы.

Ранее кошачий наполнитель завалил въезд в Ростов из-за ДТП.

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