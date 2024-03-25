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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Громкий грохот раздался в небе над Ростовской областью 25 марта

Громкий грохот раздался в небе над Ростовской областью 25 марта

25 марта 2024, 12:42
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Громкий грохот раздался в небе над Ростовской областью 25 марта
В Ростовской области жители услышали серию звуков, похожих на взрывы, днем 25 марта, об этом RostovGazeta сообщили читатели.

В понедельник, 25 марта, около 15.10 мск редакции стали поступать сообщения о звуках, похожих на взрывы, которые слышали ростовчане в разных частях города. Уже через 20 минут о взрывах сообщили жители Ростова, Батайска и Аксая.

Самый мощный грохот раздался в 15.32 мск, позднее раздались еще два хлопка меньшей силы, что заставило сработать сигнализации припаркованных в Ростове автомобилей.

«У меня дом тряхнуло так, что окно на балконе захлопнулось», «У меня аж коты проснулись», «Дрожью пошло», — сообщили дончане корреспонденту издания.

Системы ПВО успешно сбили беспилотник в небе над Ростовской областью
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Журналисты запросили информацию о произошедшем у местных органов власти, информация уточняется.

Ранее представители Минобороны РФ рассказали, какие беспилотники удалось сбить в небе над Ростовской областью 25 марта.

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