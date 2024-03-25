Громкий грохот раздался в небе над Ростовской областью 25 марта

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В понедельник, 25 марта, около 15.10 мск редакции стали поступать сообщения о звуках, похожих на взрывы, которые слышали ростовчане в разных частях города. Уже через 20 минут о взрывах сообщили жители Ростова, Батайска и Аксая.
Самый мощный грохот раздался в 15.32 мск, позднее раздались еще два хлопка меньшей силы, что заставило сработать сигнализации припаркованных в Ростове автомобилей.
«У меня дом тряхнуло так, что окно на балконе захлопнулось», «У меня аж коты проснулись», «Дрожью пошло», — сообщили дончане корреспонденту издания.
Журналисты запросили информацию о произошедшем у местных органов власти, информация уточняется.
Ранее представители Минобороны РФ рассказали, какие беспилотники удалось сбить в небе над Ростовской областью 25 марта.