«Хайп приносит деньги»: врач о возможной вспышке коронавируса в Ростове весной

«Скорее всего, имелось в виду, что появился какой-то неизвестный вирус, который еще не идентифицирован или не признан опасным. Не исключаю, что на теме коронавируса попытаются спекулировать много людей. Хайп приносит деньги, почему бы не похайповать на теме вирусов?» — делится мнением доктор.