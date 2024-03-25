«Хайп приносит деньги»: врач о возможной вспышке коронавируса в Ростове весной

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
По словам ростовских медиков, если сегодня у пациента выявляется коронавирус, то он протекает в легкой форме, без пневмоний.
«Конечно же, пневмонии встречаются. Но их настолько мало, что они уже попадают в статистическую погрешность», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свои данные.
Доктор разъясняет, что штаммы любого респираторного вируса будут появляться. Это неизбежно, поскольку вирусы меняются.
«Но не надо думать, что завтра появится какой-то опасный штамм и снова начнется эпидемия. Этого не будет, поскольку у основного населения нашей планеты уже выработался иммунитет. Вирусу негде циркулировать», — объясняет врач.
Более того, доктор обратил внимание на одну интересную вещь — по информации вирусологов, вирус типа В практически исчез. По мнению медиков поликлиники, ликвидировать этот вирус помогли мощные эпидемиологические мероприятия.
«Самое главное, чтобы люди тоже соблюдали известные предосторожности. Необходимо помнить, что любой вирус может вызвать тяжелое течение болезни. Например, у пожилых людей, или ослабленных хроническими заболеваниями или стрессовыми ситуациями», — констатирует доктор.
Слухи о возможном начале еще одной пандемии, вызванной «болезнью Х», ростовские врачи опровергают.
«Скорее всего, имелось в виду, что появился какой-то неизвестный вирус, который еще не идентифицирован или не признан опасным. Не исключаю, что на теме коронавируса попытаются спекулировать много людей. Хайп приносит деньги, почему бы не похайповать на теме вирусов?» — делится мнением доктор.
Ростовские медики уверенны, что после пережитой пандемии, они пребывают во всеоружии, и не боятся никаких вирусов.