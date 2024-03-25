Глава Ворошиловского района Ростова получил выговор за работу с «наримановцами»

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В понедельник, 25 марта, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что в начале месяца на встрече с жильцами рухнувшего дома на улице Нариманова, 72/3 обсуждали вопрос компенсаций, связанных с утратой имущества первой необходимости. Ростовчанам, которые оказались в такой ситуации, полагалась компенсация в размере 100 тысяч рублей, это казалось всех, кто действительно жил в аварийном доме.
Алексей Логвиненко рассказал, что главе Ворошиловского района Виктору Бережному поручили помочь жильцам Нариманова подготовить необходимые документы, чтобы они могли получить выплаты из резервного фонда в кратчайшие сроки.
Однако даже сейчас, спустя два месяца после обрушения, в администрацию Ростова поступило только пять из 84 заявлений, принятых районной администрацией. По словам Алексея Логвиненко, Бережному объявили выговор за ненадлежащее исполнение поручения.
Напомним, дом на улице Нариманова дал трещину, а после рухнул 27 января 2024 года, из здания пришлось эвакуировать 80 человек. После этого было принято решение расселить 155 семей.
Ранее стало известно, что по развалинам обвалившегося дома на улице Нариманова стали гулять дети.