Глава Ворошиловского района Ростова получил выговор за работу с «наримановцами»

В понедельник, 25 марта, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что в начале месяца на встрече с жильцами рухнувшего дома на улице Нариманова, 72/3 обсуждали вопрос компенсаций, связанных с утратой имущества первой необходимости. Ростовчанам, которые оказались в такой ситуации, полагалась компенсация в размере 100 тысяч рублей, это казалось всех, кто действительно жил в аварийном доме.