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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Минобороны сделало заявление о ракетной атаке по Ростовской области

Минобороны сделало заявление о ракетной атаке по Ростовской области

25 марта 2024, 14:32
Фото: 1MI
Минобороны сделало заявление о ракетной атаке по Ростовской области
В Ростовской области предотвратили попытку теракта, предпринятую киевским режимом, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Напомним, днем 25 марта донские власти объявили, что системы ПВО сбили цели, проникшие в воздушное пространство Ростовской области.

Минобороны России объявили, что попытку атаки ВСУ предприняли около 15.30 мск, направив на Ростовскую область две зенитные управляемые ракеты С-200.

Оба объекта были ликвидированы в воздухе, что именно было их целью в настоящий момент неизвестно.

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По предварительной информации, к месту падения обломков направили специальные службы, повреждения и человеческие жертвы в результате атаки зарегистрированы не были.

Ранее жители Ростовской области попросили власти опубликовать списки убежищ на случай возобновления атак.

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