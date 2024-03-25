Минобороны сделало заявление о ракетной атаке по Ростовской области

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Напомним, днем 25 марта донские власти объявили, что системы ПВО сбили цели, проникшие в воздушное пространство Ростовской области.
Минобороны России объявили, что попытку атаки ВСУ предприняли около 15.30 мск, направив на Ростовскую область две зенитные управляемые ракеты С-200.
Оба объекта были ликвидированы в воздухе, что именно было их целью в настоящий момент неизвестно.
По предварительной информации, к месту падения обломков направили специальные службы, повреждения и человеческие жертвы в результате атаки зарегистрированы не были.
Ранее жители Ростовской области попросили власти опубликовать списки убежищ на случай возобновления атак.