Над Ростовской областью сбили 11 украинских беспилотников

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:45
В Минобороны сообщили опресечении попытки киевского режима совершить теракт на территории РФ. В частности средствами ПВО одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над территорией Ростовской области.
При этом жители Аксайского района, Ростова-на-Дону и Новочеркасска сообщали, что ночью их разбудил громкий грохот.
Кроме того, в ночь на 25 марта произошел пожар на Новочеоркасской ГРЭС и были остановлены Ростовская и Тихорецкая высоковольтны линии. Ряд телеграм-каналов утверждают, что причиной пожара стало падение обломков БПЛА. Но эта информация официально не подтверждалась, она уточняется.