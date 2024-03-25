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Над Ростовской областью перехватили 11 беспилотников

Над Ростовской областью сбили 11 украинских беспилотников

25 марта 2024, 04:38
Фото: 1MI
Над Ростовской областью перехватили 11 беспилотников
Министерство обороны РФ сообщило о перехвате 11 беспилотных летальных аппаратов над Ростовской областью в ночь на 25 марта.

В Минобороны сообщили опресечении попытки киевского режима совершить теракт на территории РФ. В частности средствами ПВО одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над территорией Ростовской области.

При этом жители Аксайского района, Ростова-на-Дону и Новочеркасска сообщали, что ночью их разбудил громкий грохот.

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Кроме того, в ночь на 25 марта произошел пожар на Новочеоркасской ГРЭС и были остановлены Ростовская и Тихорецкая высоковольтны линии. Ряд телеграм-каналов утверждают, что причиной пожара стало падение обломков БПЛА. Но эта информация официально не подтверждалась, она уточняется.

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