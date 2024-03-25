Над Ростовской областью сбили 11 украинских беспилотников

Кроме того, в ночь на 25 марта произошел пожар на Новочеоркасской ГРЭС и были остановлены Ростовская и Тихорецкая высоковольтны линии. Ряд телеграм-каналов утверждают, что причиной пожара стало падение обломков БПЛА. Но эта информация официально не подтверждалась, она уточняется.