Несколько российских знаменитостей были в числе посетителей «Крокуса» в день теракта

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Константин Семин, солист группы «Джанни Родари», рассказал о том, как барабанщик «Пикника» Ильгиз Юнусов пошел в задымленный зал, чтобы помочь людям, пишет rtvi.com.
Семин отметил, что Юнусов — скромный человек и не хотел бы, чтобы о нем писали в газетах. Однако, по мнению Семина, это не должно вызывать негативных эмоций. Кирилл Смольянинов, фотограф и видеограф, приехал в «Крокус» для съемок клипа «Пикника». Он снимал посетителей концерта и случайно запечатлел момент, когда террористы ворвались в здание и начали стрелять.
Сначала Смольянинов подумал, что это часть выступления, так как «Пикник» всегда устраивает различные шоу. Однако, он вскоре понял, что это настоящие выстрелы. Тем не менее, фотограф продолжал держать камеру и снимать. Из-за проблем с ногами у него были трудности с передвижением, поэтому при просмотре видеозаписи может показаться, что он не спешит. В конечном итоге, Смольянинов смог выбраться из зала, залезши на эскалатор.