Несколько российских знаменитостей были в числе посетителей «Крокуса» в день теракта

Сначала Смольянинов подумал, что это часть выступления, так как «Пикник» всегда устраивает различные шоу. Однако, он вскоре понял, что это настоящие выстрелы. Тем не менее, фотограф продолжал держать камеру и снимать. Из-за проблем с ногами у него были трудности с передвижением, поэтому при просмотре видеозаписи может показаться, что он не спешит. В конечном итоге, Смольянинов смог выбраться из зала, залезши на эскалатор.