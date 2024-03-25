Новые технологии позволят продлить срок службы дорог в Ростове до 17 лет

«Дорожники будут не только стелить асфальт, но и делать полноценное основание. В итоге дорожное покрытие сможет прослужить 15-17 лет», — заявил чиновник, добавив, что аналогичный ремонт пройдет на всех магистральных дорогах Ростова. А это значит, что в ближайшие годы износостойкое дорожное покрытие появится на улицах Большой Садовой, Красноармейкой, Таганрогской, проспектах Стачки, Ленина, Шолохова, Ворошиловском, Будённовском, Королёва и 40-летия Победы, а также других значимых дорогах Ростова. В настоящий момент срок гарантии на дорожный ремонт составляет около четырех лет.