Новые технологии позволят продлить срок службы дорог в Ростове до 17 лет

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Портал «АиФ — Ростов-на-Дону» со ссылкой на замглавы администрации по транспорту Дмитрия Симкова рассказал, что уже в 2024 году в городе начнут работы по ремонту улицы Малиновского. На ремонт потратят около 117,5 миллиона рублей, работы необходимы из-за увеличения трафика и возникновения большого количества ям и колейности.
По словам Дмитрия Симкова, при проведении ремонта в Ростове планируют применить новые технологии, которые позволят увеличить срок службы дорожного полотна.
«Дорожники будут не только стелить асфальт, но и делать полноценное основание. В итоге дорожное покрытие сможет прослужить 15-17 лет», — заявил чиновник, добавив, что аналогичный ремонт пройдет на всех магистральных дорогах Ростова. А это значит, что в ближайшие годы износостойкое дорожное покрытие появится на улицах Большой Садовой, Красноармейкой, Таганрогской, проспектах Стачки, Ленина, Шолохова, Ворошиловском, Будённовском, Королёва и 40-летия Победы, а также других значимых дорогах Ростова. В настоящий момент срок гарантии на дорожный ремонт составляет около четырех лет.
Ранее в Ростовской области заявили, что потратят примерно 3,8 миллиарда рублей на содержание донских дорог.