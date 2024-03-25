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Published Сегодня, 15:36

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Updated Сегодня, 15:38

Обломки украинской ракеты С-200 упали в Новочеркасске

Обломки украинской ракеты С-200 упали в Новочеркасске

25 марта 2024, 15:36
Фото: для иллюстрации / rostovgazeta.ru
Обломки украинской ракеты С-200 упали в Новочеркасске
Минобороны РФ сообщило о сорванной попытке теракта киевского режима на территории Ростовской области. Местные СМИ опубликовали видео падения обломков ракеты в на пустыре в Новочеркасске.

Напомним, губернатор Василий Голубев 25 марта сообщил о том, что российские системы ПВО сбили украинские ракеты. Позднее Минобороны уточнило, что в воздушном пространстве Ростовской области пресекли ракетную атаку. Киевский режим пытался ударить двумя зенитными ракетами С-200.

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Обломки украинской ракеты С-200 упали в Новочеркасске
Видео: Фото для иллюстрации / rostovgazeta.ru

Издание «Тузловград» показало видео с местом, где якобы упали обломки одной.

Новочеркасское СМИ сообщает, что обломок С-200 упал в районе реки Тузлов. Это действительно безлюдные места — разрушений и пострадавших от падения осколка не было.

Официального подтверждения места падения обломков не поступало.

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