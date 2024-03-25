Обломки украинской ракеты С-200 упали в Новочеркасске

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Напомним, губернатор Василий Голубев 25 марта сообщил о том, что российские системы ПВО сбили украинские ракеты. Позднее Минобороны уточнило, что в воздушном пространстве Ростовской области пресекли ракетную атаку. Киевский режим пытался ударить двумя зенитными ракетами С-200.
Издание «Тузловград» показало видео с местом, где якобы упали обломки одной.
Новочеркасское СМИ сообщает, что обломок С-200 упал в районе реки Тузлов. Это действительно безлюдные места — разрушений и пострадавших от падения осколка не было.
Официального подтверждения места падения обломков не поступало.