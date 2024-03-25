Очевидцы сообщили о беспилотниках в Новочеркасске пред пожаром на ГРЭС

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Губернатор Василий Голубев сообщил о пожаре на ГРЭС в Новочеркасске ночью 25 марта. По его словам, огонь смогли ликвидировать самостоятельно сотрудники предприятия. Никто из них не пострадал. Однако были временно отключены Тихорецкая и Ростовская высоковольтные линии. Сейчас электрообеспечение восстановлено.
Глава региона заявил также, что причины происшествия будут уточняться. Однако Baza со ссылкой на очевидцев сообщает, что ГРЭС перед пожаром атаковали сразу несколько беспилотников. Telegram-канал уточняет, что сейчас из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС.
Официально информация об атаке дронов на ГРЭС в Новочеркасске не подтверждалась. Однако известно, что этой же ночью Ростовскую область атаковали 11 БПЛА самолетного типа. Все они были перехвачены.
Сами жители близлежащих поселений к Новочеркасску также сообщали о звуках взрыва ночью.