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Published Сегодня, 05:12

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Очевидцы сообщили о беспилотниках в Новочеркасске пред пожаром на ГРЭС

Очевидцы сообщили о беспилотниках в Новочеркасске пред пожаром на ГРЭС

25 марта 2024, 05:12
Фото: Изображение Midjourney
Очевидцы сообщили о беспилотниках в Новочеркасске пред пожаром на ГРЭС
Два энергоблока Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области выведены из эксплуатации после пожара минувшей ночью, пишет Baza.

Губернатор Василий Голубев сообщил о пожаре на ГРЭС в Новочеркасске ночью 25 марта. По его словам, огонь смогли ликвидировать самостоятельно сотрудники предприятия. Никто из них не пострадал. Однако были временно отключены Тихорецкая и Ростовская высоковольтные линии. Сейчас электрообеспечение восстановлено.

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Глава региона заявил также, что причины происшествия будут уточняться. Однако Baza со ссылкой на очевидцев сообщает, что ГРЭС перед пожаром атаковали сразу несколько беспилотников. Telegram-канал уточняет, что сейчас из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС.

Официально информация об атаке дронов на ГРЭС в Новочеркасске не подтверждалась. Однако известно, что этой же ночью Ростовскую область атаковали 11 БПЛА самолетного типа. Все они были перехвачены.

Сами жители близлежащих поселений к Новочеркасску также сообщали о звуках взрыва ночью.

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