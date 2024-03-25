Очевидцы сообщили о беспилотниках в Новочеркасске пред пожаром на ГРЭС

Глава региона заявил также, что причины происшествия будут уточняться. Однако Baza со ссылкой на очевидцев сообщает, что ГРЭС перед пожаром атаковали сразу несколько беспилотников. Telegram-канал уточняет, что сейчас из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС.