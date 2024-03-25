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ГРЭС в Новочеркасске

Опубликовано видео работы ГРЭС в Новочеркасске после пожара

25 марта 2024, 09:14
Фото: Wikipedia.org
ГРЭС в Новочеркасске
ГРЭС в Новочеркасске работает в штатном режиме, никаких значительных разрушений у предприятия нет, пишет местное издание Tuzlovgrad.

Ростовская область подверглась сегодня ночью атаке беспилотников. Все они были перехвачены силами ПВО. Где именно сбили БПЛА, не уточняется. Однако, вероятно, одной из целью атаки стала ГРЭС в Новочеркасске.

Местные жители сообщили о звуках взрывов ночью 25 марта. Позже на территории предприятия вспыхнул пожар. Его потушили сотрудники ГРЭС. Никто не пострадал. Электроснабжение удалось восстановить, несмотря на разрушение энергоблоков, сообщал Telegram-канал Baza.

На видео, снятом утром рядом с ГРЭС, видно, что предприятие работает в штатном режиме, никаких значительных разрушений на нем не замечено.

ГРЭС в Новочеркасске
Видео: Tuzlovgrad

«Станция целая, работает и совсем не похожа на кучку пепла или груду камней», — пишет автор видео.

Всего минувшей ночью Ростовскую область пытались атаковать 11 беспилотников. Они относятся к самолетному типу.

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