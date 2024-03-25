Опубликовано видео работы ГРЭС в Новочеркасске после пожара

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Ростовская область подверглась сегодня ночью атаке беспилотников. Все они были перехвачены силами ПВО. Где именно сбили БПЛА, не уточняется. Однако, вероятно, одной из целью атаки стала ГРЭС в Новочеркасске.
Местные жители сообщили о звуках взрывов ночью 25 марта. Позже на территории предприятия вспыхнул пожар. Его потушили сотрудники ГРЭС. Никто не пострадал. Электроснабжение удалось восстановить, несмотря на разрушение энергоблоков, сообщал Telegram-канал Baza.
На видео, снятом утром рядом с ГРЭС, видно, что предприятие работает в штатном режиме, никаких значительных разрушений на нем не замечено.
«Станция целая, работает и совсем не похожа на кучку пепла или груду камней», — пишет автор видео.
Всего минувшей ночью Ростовскую область пытались атаковать 11 беспилотников. Они относятся к самолетному типу.