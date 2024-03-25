Житель Ростовской области нашел обломок НЛО на участке

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Напомним, днем 25 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил работу систем ПВО и заявил, что военным удалось предотвратить ракетную атаку в воздушном пространстве региона.
После этого Telegram-канал «Privet-Rostov» со ссылкой на одного из подписчиков объявил, что после работы систем ПВО 25 марта во дворе дончанина упал неопознанный объект. Металлический деформированный штырь упал с неба, воткнувшись в землю во дворе его дома.
«Часть от беспилотника может быть», «Может, просто уборку во дворе чаще делать нужно. Железка обычная», — предположили дончане.
Ранее после масштабной атаки беспилотников на Таганрог жителей попросили не трогать обломки БПЛА и сообщать о подозрительных находках правоохранительным органам.