Житель Ростовской области нашел обломок НЛО на участке

После этого Telegram-канал «Privet-Rostov» со ссылкой на одного из подписчиков объявил, что после работы систем ПВО 25 марта во дворе дончанина упал неопознанный объект. Металлический деформированный штырь упал с неба, воткнувшись в землю во дворе его дома.