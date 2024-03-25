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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

После работы систем ПВО в Ростовской области рухнул неопознанный объект

Житель Ростовской области нашел обломок НЛО на участке

25 марта 2024, 13:33
Фото: 1MI
После работы систем ПВО в Ростовской области рухнул неопознанный объект
В Ростовской области неизвестный предмет рухнул во двор одного из дончан, подробностями поделились донские СМИ.

Напомним, днем 25 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил работу систем ПВО и заявил, что военным удалось предотвратить ракетную атаку в воздушном пространстве региона.

После этого Telegram-канал «Privet-Rostov» со ссылкой на одного из подписчиков объявил, что после работы систем ПВО 25 марта во дворе дончанина упал неопознанный объект. Металлический деформированный штырь упал с неба, воткнувшись в землю во дворе его дома.

Фото: t.me/privet_rostov_ru

«Часть от беспилотника может быть», «Может, просто уборку во дворе чаще делать нужно. Железка обычная», — предположили дончане.

Ранее после масштабной атаки беспилотников на Таганрог жителей попросили не трогать обломки БПЛА и сообщать о подозрительных находках правоохранительным органам.

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