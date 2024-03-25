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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

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Updated Сегодня, 08:32

Появилось видео БПЛА, сбитого в Ростовской области в ночь на 25 марта

Появилось видео с беспилотником, сбитым в Ростовской области в ночь на 25 марта

25 марта 2024, 08:29
Фото: Изображение для иллюстрации / Изображение Midjourney
Появилось видео БПЛА, сбитого в Ростовской области в ночь на 25 марта
БПЛА самолетного типа сбили над территорией Ростовской области 25 марта, сообщили в Минобороны.

Власти сообщили о ночной атаке на регион сразу 11 беспилотников самолетного типа. Их смогли уничтожить дежурные средства ПВО.

Где именно были сбиты беспилотники, не уточняется. Однако примерно в то же время на ГРЭС в Новочеркасске произошел пожар. Местные жители сообщили, что ему предшествовали звуки взрывов.

Позже в социальных сетях появилось видео, где показаны обломки дронов якобы неподалеку от ГРЭС.

БПЛА самолетного типа сбили над территорией Ростовской области 25 марта
Видео: Изображение для иллюстрации / Telegram-канал «Ростов папа»

Губернатор Василий Голубев и Минобороны РФ не подтверждали атаки на Новочеркасск и не подтверждали достоверность информации о ней.

Напомним, сам пожар ликвидировали сотрудники ГРЭС. Обошлось без пострадавших.

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