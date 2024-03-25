Появилось видео с беспилотником, сбитым в Ростовской области в ночь на 25 марта

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Власти сообщили о ночной атаке на регион сразу 11 беспилотников самолетного типа. Их смогли уничтожить дежурные средства ПВО.
Где именно были сбиты беспилотники, не уточняется. Однако примерно в то же время на ГРЭС в Новочеркасске произошел пожар. Местные жители сообщили, что ему предшествовали звуки взрывов.
Позже в социальных сетях появилось видео, где показаны обломки дронов якобы неподалеку от ГРЭС.
Губернатор Василий Голубев и Минобороны РФ не подтверждали атаки на Новочеркасск и не подтверждали достоверность информации о ней.
Напомним, сам пожар ликвидировали сотрудники ГРЭС. Обошлось без пострадавших.