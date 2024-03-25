Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС в ночь на 25 марта

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
Modified Сегодня, 02:52
Updated Сегодня, 02:52
Возгорание оперативно ликвидировали работники станции, в результате происшествия никто не пострадал. Однако о причинах возгорания пока не сообщается.
Пожар стал причиной отключения Тихорецкой и Ростовской высокольтных линий. В настоящее время энергоснабжение потребителей восстановлено. На ГРЭС из эксплуатации временно выведено два энергоблока.
Кроме того, жители региона сообщили, что слышали мощные хлопки, похожие на взрывы. В частности об этом сообщили проиживающие в поселке Октябрьском в Аксайском районе. Однако происхождение звуков власти не комментировали. Информация уточняется.
Ранее власти региона опровергли падение самолета и пожар на аэродроме авиазавода в Таганроге.