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Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС в ночь на 25 марта

Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС в ночь на 25 марта

25 марта 2024, 02:50
Фото: wikimedia.org
Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС в ночь на 25 марта
На Новочеркасской ГРЭС на трансформаторной подстанции произошло возгорание, сообщил губернатор Василий Голубев.

Возгорание оперативно ликвидировали работники станции, в результате происшествия никто не пострадал. Однако о причинах возгорания пока не сообщается.

Пожар стал причиной отключения Тихорецкой и Ростовской высокольтных линий. В настоящее время энергоснабжение потребителей восстановлено. На ГРЭС из эксплуатации временно выведено два энергоблока.

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Кроме того, жители региона сообщили, что слышали мощные хлопки, похожие на взрывы. В частности об этом сообщили проиживающие в поселке Октябрьском в Аксайском районе. Однако происхождение звуков власти не комментировали. Информация уточняется.

Ранее власти региона опровергли падение самолета и пожар на аэродроме авиазавода в Таганроге.

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#Общество#Пожар#Новочеркасск#Электричество#Отключения электричества#Новочеркасская ГРЭС#Крупный пожар#Происшествия
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