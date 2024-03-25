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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Репетитор рассказал, как ростовчанам сэкономить на подготовке к ЕГЭ

Репетитор рассказала, как сэкономить на подготовке выпускников к ЕГЭ

25 марта 2024, 09:17
Фото: donland.ru
Репетитор рассказал, как ростовчанам сэкономить на подготовке к ЕГЭ
Корреспондент RostovGazeta узнал у профессионального репетитора по подготовке к ЕГЭ Ангелины Исаевой из Ростова-на-Дону, как родителям подготовить школьников к сдаче ЕГЭ и при этом сэкономить.

По мнению Ангелины Исаевой, чем больше база школьных знаний у ученика, тем меньше занятий с репетитором ему потребуется.

«Если ребёнок хорошо учится в школе, ему не нужно будет повторно объяснять базу и репетитор будет уделять внимание только наиболее сложным для него темам», — поясняет эксперт.

Ангелина Исаева добавляет, что частный репетитор будет обходиться дороже, чем групповые занятия в центрах по подготовке к ЕГЭ.

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«Для сравнения, час работы частного репетитора стоит 1-2 тысячи рублей, а в центрах, тем более если они ведут онлайн-занятия, абонемент на месяц будет стоить 4-5 тысяч рублей», — объясняет Ангелина.

Ранее RostovGazeta писала о том, что спрос на репетиторов для подготовки к ЕГЭ вырос в 2,5 раза в Ростове

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