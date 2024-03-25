Репетитор рассказала, как сэкономить на подготовке выпускников к ЕГЭ

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
По мнению Ангелины Исаевой, чем больше база школьных знаний у ученика, тем меньше занятий с репетитором ему потребуется.
«Если ребёнок хорошо учится в школе, ему не нужно будет повторно объяснять базу и репетитор будет уделять внимание только наиболее сложным для него темам», — поясняет эксперт.
Ангелина Исаева добавляет, что частный репетитор будет обходиться дороже, чем групповые занятия в центрах по подготовке к ЕГЭ.
«Для сравнения, час работы частного репетитора стоит 1-2 тысячи рублей, а в центрах, тем более если они ведут онлайн-занятия, абонемент на месяц будет стоить 4-5 тысяч рублей», — объясняет Ангелина.
Ранее RostovGazeta писала о том, что спрос на репетиторов для подготовки к ЕГЭ вырос в 2,5 раза в Ростове