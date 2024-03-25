Рыба времен динозавров: куда подевался донской осетр

— Самые колоссальные по размерам рыбы, которые были выловлены в Ростовской области — это белуги. Их вес в среднем достигал от 200 до 500 килограммов. Встречались особи и еще больше — свыше тысячи килограммов. Но это было в начале XX века и продолжалось до 50-х годов, о чем свидетельствуют сохранившиеся фотографии. Потом на вылов осетровых выдавали много квот. Осетров переловили, и такого размера рыба уже не встречалась. Сегодня есть понятие промысловой длины рыбы. Если квот нет, то промысловой длиной считается рыба 70-100 сантиметров. Уточню — такие квоты пока не выдают. Однако есть понятие столовой рыбы. Это аквакультурная рыба, которую выращивают в искусственных водоемах. Сейчас на юге России развивается много фермерских хозяйств, которые выращивают промысловых рыб. Столовая стерлядь считается готовой к употреблению весом всего 400 грамм. Чаще всего из осетровых выращивают гибридов — русско-ленского осетра, бестера — гибрида белуги и стерляди. Таких гибридов можно употреблять в пищу когда они достигнут, в среднем, от полутора до двух килограммов. Кстати, многие предпочитают покупать рыбу именно такого веса — она выходит комфортной по цене. Редко когда поступают заказы на осетра весом 15-20 килограммов.