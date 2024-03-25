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Published Сегодня, 13:13

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Updated Сегодня, 13:15

Системы ПВО отразили ракетную атаку по Ростовской области

Системы ПВО отразили ракетную атаку по Ростовской области

25 марта 2024, 13:13
Фото: 1MI
Системы ПВО отразили ракетную атаку по Ростовской области
В Ростовской области системы ПВО отразили ракетную атаку по территории региона, об этом объявил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

В понедельник, 25 марта, над Ростовской областью прозвучала серия мощных взрывов, напугавших местных жителей. С 15.13 мск в небе над регионом зафиксировали четыре мощных хлопка, похожих на взрывы, но источник звука для дончан оставался неизвестным.

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Уже через полчаса ситуацию прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев, который объявил, что причиной звуков стала работа подразделений ПВО, отразивших воздушную атаку в небе между Новочеркасском и Батайском.

«Вражеская ракетная атака успешно отражена», — рассказал губернатор, добавив, что обломки ракеты упали в поле, благодаря чему удалось избежать повреждений и жертв среди мирного населения. Однако информация продолжает уточняться.

Жители Ростовской области горячо поблагодарили военных, обеспечивающих их защиту во время участившихся ракетных атак и атак беспилотниками со стороны Украины, а также выразили надежду, что никаких разрушений и пострадавших в результате инцидента не будет.

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