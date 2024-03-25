Системы ПВО отразили ракетную атаку по Ростовской области

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В понедельник, 25 марта, над Ростовской областью прозвучала серия мощных взрывов, напугавших местных жителей. С 15.13 мск в небе над регионом зафиксировали четыре мощных хлопка, похожих на взрывы, но источник звука для дончан оставался неизвестным.
Уже через полчаса ситуацию прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев, который объявил, что причиной звуков стала работа подразделений ПВО, отразивших воздушную атаку в небе между Новочеркасском и Батайском.
«Вражеская ракетная атака успешно отражена», — рассказал губернатор, добавив, что обломки ракеты упали в поле, благодаря чему удалось избежать повреждений и жертв среди мирного населения. Однако информация продолжает уточняться.
Жители Ростовской области горячо поблагодарили военных, обеспечивающих их защиту во время участившихся ракетных атак и атак беспилотниками со стороны Украины, а также выразили надежду, что никаких разрушений и пострадавших в результате инцидента не будет.