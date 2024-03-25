«Скорая к нам не едет»: жители Каменского района рассказали, как выживают без воды

Posted Сегодня, 19:16
Published Сегодня, 19:16
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
Жительница поселка Татьяна рассказывает, что автобус № 115 в поселок Разъезд Северный Донец убрали больше года назад. Поэтому селяне, которые работают в других населенных пунктах вынуждены добираться на работу и с нее или на такси, или на электричке.
«Раньше к нам была дорога — заезд на 938 километре трассы М-4. Но ее закрыли. Сегодня в поселке у нас все разрушается, и никому до этого нет дела», — отмечает Татьяна.
Собеседница добавляет, что живет в многоквартирном доме на улице Путейной. В этом же доме с ней проживает и соседка — бабушка 78 лет. В другой половине дома жильцов уже не осталось. Эта часть развалилась.
«Крыша у дома отсутствует, а стена одна. Боимся, что дом может завалиться», — жалуется Татьяна.
Воду, по ее словам, жители поселка берут из разбитого колодца, самостоятельно подвязывая ведро. Однако эта вода годится только для технических нужд.
«А питьевую воду приходится покупать в магазинах на стоянке. Там ее продают по 150 рублей за пять литров. И никто на нас внимание не обращает. Даже скорая к нам не доезжает. Ведь, чтобы проехать, нужно разворот делать на 12 километров по трассе», — объясняет жительница поселка.
Разъяснить ситуацию в Богдановском сельском поселении корреспонденту RostovGazeta не удалось. Здесь никто не ответил на звонок.
В приемной администрации Каменского района корреспондента переадресовали на отдел жизнеобеспечения. Однако там затруднились прокомментировать ситуацию.
«А вы что хотите, написать?» — задали встречный вопрос.
Корреспондент сообщил, что звонит для уточнения информации, полученной от жителей, и для того, чтобы узнать, какие меры для улучшения условий проживания селян планируется предпринять. К телефону подозвали другого специалиста. Но он тоже не смог ответить на вопросы.
«Я уточню. Завтра можете позвонить?» — предложили в отделе жизнеобеспечения.
Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как жилые дома на улице Шоссейной затапливало водой.