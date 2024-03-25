«Скорая к нам не едет»: жители Каменского района рассказали, как выживают без воды

«А питьевую воду приходится покупать в магазинах на стоянке. Там ее продают по 150 рублей за пять литров. И никто на нас внимание не обращает. Даже скорая к нам не доезжает. Ведь, чтобы проехать, нужно разворот делать на 12 километров по трассе», — объясняет жительница поселка.