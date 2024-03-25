rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:16

Published Сегодня, 19:16

Modified Сегодня, 19:18

Updated Сегодня, 19:18

Жители Каменского района рассказали, как выживают в разрушенном поселке без воды

«Скорая к нам не едет»: жители Каменского района рассказали, как выживают без воды

25 марта 2024, 19:16
Фото: Изображение Midjourney
Жители Каменского района рассказали, как выживают в разрушенном поселке без воды

Жители Каменского района пожаловались на жизнь без воды и транспорта

В редакцию RostovGazeta обратилась жительница поселка Разъезд Северный Донец в Каменском районе. Она пожаловалась на разрушающиеся дома и отсутствие питьевой воды. А также на закрытую к поселку дорогу, из-за которой сюда не приезжает скорая.

Жительница поселка Татьяна рассказывает, что автобус № 115 в поселок Разъезд Северный Донец убрали больше года назад. Поэтому селяне, которые работают в других населенных пунктах вынуждены добираться на работу и с нее или на такси, или на электричке.

«Раньше к нам была дорога — заезд на 938 километре трассы М-4. Но ее закрыли. Сегодня в поселке у нас все разрушается, и никому до этого нет дела», — отмечает Татьяна.

Собеседница добавляет, что живет в многоквартирном доме на улице Путейной. В этом же доме с ней проживает и соседка — бабушка 78 лет. В другой половине дома жильцов уже не осталось. Эта часть развалилась.

«Крыша у дома отсутствует, а стена одна. Боимся, что дом может завалиться», — жалуется Татьяна.

Воду, по ее словам, жители поселка берут из разбитого колодца, самостоятельно подвязывая ведро. Однако эта вода годится только для технических нужд.

«А питьевую воду приходится покупать в магазинах на стоянке. Там ее продают по 150 рублей за пять литров. И никто на нас внимание не обращает. Даже скорая к нам не доезжает. Ведь, чтобы проехать, нужно разворот делать на 12 километров по трассе», — объясняет жительница поселка.

Мост с разводным пролетом через Северный Донец закончат строить к декабрю
Узнать подробнее

Разъяснить ситуацию в Богдановском сельском поселении корреспонденту RostovGazeta не удалось. Здесь никто не ответил на звонок.

В приемной администрации Каменского района корреспондента переадресовали на отдел жизнеобеспечения. Однако там затруднились прокомментировать ситуацию.

«А вы что хотите, написать?» — задали встречный вопрос.

Корреспондент сообщил, что звонит для уточнения информации, полученной от жителей, и для того, чтобы узнать, какие меры для улучшения условий проживания селян планируется предпринять. К телефону подозвали другого специалиста. Но он тоже не смог ответить на вопросы.

«Я уточню. Завтра можете позвонить?» — предложили в отделе жизнеобеспечения.

Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как жилые дома на улице Шоссейной затапливало водой.

«Забытая деревня»: жилые дома на улице Шоссейной в Ростове заливает водой
Узнать подробнее
Читайте также:
В Ростове разрушается заброшенное здание ВТУЗаВ Азове 14 февраля рухнул заброшенный 10 лет назад домЖильцы обрушившегося дома на Нариманова в Ростове не могут забрать свои вещи
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дорога#Автобус#Вода#Скорая помощь#Дома#Каменский район#Ростов#Разрушение#Питьевая вода#Разъезд Северный Донец#Колодец#Жизнеобеспечение#Условия проживания
Подпишитесь
Глава Новочеркасска Юрий Лысенко заявил о двух взрывах 25 марта
Сегодня, 13:16
ВСУ пытались совершить ракетную атаку по Ростовской области
Сегодня, 13:16
Житель Ростовской области нашел обломок НЛО на участке
Сегодня, 13:33
«Даже стены затряслись»: жителей Ростовской области напугали звуки взрыва
Сегодня, 12:59
Громкий грохот раздался в небе над Ростовской областью 25 марта
Сегодня, 12:42
Рыба времен динозавров: куда подевался донской осетр
Сегодня, 05:53
"