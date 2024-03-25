Стало известно, что сбила система ПВО над Ростовской областью

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Он рассказал, что объекты уничтожили в небе между Новочеркасском и Батайском. По его словам, это была вражеская ракетная атака.
Известно, что обломки рухнули в поле, но ничего не повредили. Никто из людей во время этого не пострадал.
Пользователи в комментариях поблагодарили военнослужащих, которые обеспечили безопасность.
«Низкий поклон нашей ПВО», — пишут ростовчане.
«Очень громко и страшно было, спасибо, что все под контролем», — заявляются местные жители.
Также эту ситуацию прокомментировали в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО две зенитные управляемые ракеты С-200 уничтожены над территорией Ростовской области», — говорится в публикации.