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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Стало известно, что сбила система ПВО над Ростовской областью

Стало известно, что сбила система ПВО над Ростовской областью

25 марта 2024, 13:26
Фото: 1MI
В Ростовской области удалось отразить ракетную атаку в понедельник, 25 марта, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что объекты уничтожили в небе между Новочеркасском и Батайском. По его словам, это была вражеская ракетная атака.

Известно, что обломки рухнули в поле, но ничего не повредили. Никто из людей во время этого не пострадал.

Пользователи в комментариях поблагодарили военнослужащих, которые обеспечили безопасность.

«Низкий поклон нашей ПВО», — пишут ростовчане.

«Очень громко и страшно было, спасибо, что все под контролем», — заявляются местные жители.

Также эту ситуацию прокомментировали в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО две зенитные управляемые ракеты С-200 уничтожены над территорией Ростовской области», — говорится в публикации.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Минобороны#Обломки#Ракетная атака#Происшествия
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