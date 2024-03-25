Стало известно, какие ракеты сбили в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Напомним, днем 25 марта киевский режим предпринял попытку совершить ракетную атаку по Ростовской области. Однако подразделения ПВО в очередной раз блестяще отразили атаку неприятеля, не допустив разрушений на земле и жертв среди мирных жителей.
В свою очередь произошедшее прокомментировали и представители МО РФ, заявив, что в 15.30 мск в воздушном пространстве России были сбиты две зенитные ракеты С-200, модифицированные для совершения атак по целям на земле.
Ранее дончанин заявил, что обнаружил на своем участке обломки, которые могут принадлежать сбитым ПВО целям.