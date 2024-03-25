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Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Стало известно, какую ракету сбили в небе над Ростовской областью

Стало известно, какие ракеты сбили в Ростовской области

25 марта 2024, 13:50
Фото: Елена Янкевич / rostovgazeta.ru
Стало известно, какую ракету сбили в небе над Ростовской областью
Военные объявили, какие ракеты сбили в воздушном пространстве Ростовской области 25 марта, сообщение опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Напомним, днем 25 марта киевский режим предпринял попытку совершить ракетную атаку по Ростовской области. Однако подразделения ПВО в очередной раз блестяще отразили атаку неприятеля, не допустив разрушений на земле и жертв среди мирных жителей.

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В свою очередь произошедшее прокомментировали и представители МО РФ, заявив, что в 15.30 мск в воздушном пространстве России были сбиты две зенитные ракеты С-200, модифицированные для совершения атак по целям на земле.

Ранее дончанин заявил, что обнаружил на своем участке обломки, которые могут принадлежать сбитым ПВО целям.

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