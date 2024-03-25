«Даже стены затряслись»: жителей Ростовской области напугали звуки взрыва

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В понедельник, 25 марта, около 15.40 мск в Ростовской области раздалась серия звуков, похожих на взрывы. Свидетелями стали жители Ростова-на-Дону, Аксая, Батайска, а также Новошахтинска. По словам дончан, звук был достаточной силы, чтобы пошатнулись дома и сработали сигнализации автомобилей.
«Как звук самолёта, а потом взрыв», «Мы тоже видели… И след инверсионный ведущий вдаль и дымок вдалеке. Будем надеяться, что упало в поле…», «Что-то летело и взорвалось. Отчетливо был слышен бабах», «И два разных следа в небе. Один прямой, другой змейкой. Второй исчез быстро», — сообщают жители Батайска.
«Ребята свое отрабатывают. Не боимся, народ», «Не боимся, просто в а[…] уже, нечем бояться… уже нормой стало». «Четыре было взрыва», «Сейчас на Сельмаше бахнуло. Аж стены затряслись», «Ст. Кривянская. Копец как бахнуло, аж все на улицу выбежали, испугались сильно», «Снова на ГРЭС нацелились», — предположили жители Ростова и Ростовской области.