«Даже стены затряслись»: жителей Ростовской области напугали звуки взрыва

«Как звук самолёта, а потом взрыв», «Мы тоже видели… И след инверсионный ведущий вдаль и дымок вдалеке. Будем надеяться, что упало в поле…», «Что-то летело и взорвалось. Отчетливо был слышен бабах», «И два разных следа в небе. Один прямой, другой змейкой. Второй исчез быстро», — сообщают жители Батайска.