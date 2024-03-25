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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Завалы на месте теракта в «Крокус сити холле»

Террорист в «Крокусе» расстрелял жительницу Ростовской области из автомата

25 марта 2024, 11:04
Фото: МЧС России
Завалы на месте теракта в «Крокус сити холле»

Голубев рассказал о судьбе пропавших во время теракта жителях Ростовской области

После теракта в «Крокусе» одна жительница Ростовской области находится в больнице, судьба еще троих — неизвестна, сообщил губернатор Василий Голубев.

Среди жертв теракта в «Крокус сити холле» оказались и жители Ростовской области. Они приехали туда на концерт группы «Пикник». Губернатор Голубев рассказал, что сейчас в больнице находится жительница Матвеево-Курганского района. Она получила огнестрельное ранение и сейчас находится в больнице. Ее жизни ничего не угрожает.

Вместе с тем до сих пор неизвестна судьба еще троих людей — жительницы Волгодонска, жительницы Таганрога и ее сына.

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С родственниками пропавших без вести и пострадавшей будут на связи региональные чиновники.

Ранее сообщалось, что вместе с жительницей Таганрога в «Крокусе» был ее супруг. Однако о том, где он находится и в каком состоянии, губернатор не сказал. RostovGazeta подробно рассказала все, что известно о пострадавших.

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