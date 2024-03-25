Террорист в «Крокусе» расстрелял жительницу Ростовской области из автомата

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Среди жертв теракта в «Крокус сити холле» оказались и жители Ростовской области. Они приехали туда на концерт группы «Пикник». Губернатор Голубев рассказал, что сейчас в больнице находится жительница Матвеево-Курганского района. Она получила огнестрельное ранение и сейчас находится в больнице. Ее жизни ничего не угрожает.
Вместе с тем до сих пор неизвестна судьба еще троих людей — жительницы Волгодонска, жительницы Таганрога и ее сына.
С родственниками пропавших без вести и пострадавшей будут на связи региональные чиновники.
Ранее сообщалось, что вместе с жительницей Таганрога в «Крокусе» был ее супруг. Однако о том, где он находится и в каком состоянии, губернатор не сказал. RostovGazeta подробно рассказала все, что известно о пострадавших.