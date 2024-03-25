Тренер поделилась простым способом мотивации к занятиям спортом

Тренер рекомендует завести дневник с отметками за тренировки. Кроме этого, важно разработать систему поощрений. Например, по итогам месяца можно дарить себе поощрительный подарок. Важно грамотно поставить перед собой цель и найти тренера, вместе с которым удастся добиться желаемого результата. Если что-то не получается, не следует впадать в отчаяние. Главное — не бросать, а продолжать делать.