Тренер поделилась простым способом мотивации к занятиям спортом

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнула, что система поощрения, правильно поставленная цель и позитивный настрой поднимают мотивацию к физической нагрузке. Удовольствие нужно получать не от результата, а от процесса работы над здоровым и красивым телом. Для того нужно бросать себе вызов.
Тренер рекомендует завести дневник с отметками за тренировки. Кроме этого, важно разработать систему поощрений. Например, по итогам месяца можно дарить себе поощрительный подарок. Важно грамотно поставить перед собой цель и найти тренера, вместе с которым удастся добиться желаемого результата. Если что-то не получается, не следует впадать в отчаяние. Главное — не бросать, а продолжать делать.
По словам Марии Волынкиной, самое главное — «пережить» первые три тренировки. Остальная работа пойдет гораздо легче. Не нужно поддаваться лени и позволять слабостям брать верх.
Ранее диетолог рассказала о самых распространенных ошибках при похудении. Это голодание, питание не по графику и отсутствие физической нагрузки. Так, во время голоданий организм испытывает сильный стресс и начинает «запасаться» жиром. Чтобы снизить суточное потребление калорий, следует отдавать предпочтение белковой пище, подытожила Волынкина.