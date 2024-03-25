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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Тренер поделилась простым способом мотивации к занятиям спортом

25 марта 2024, 09:18
Тренер и диетолог Мария Волынкина назвала положительный настрой лучшим способом замотивировать себя на занятия спортом.

В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнула, что система поощрения, правильно поставленная цель и позитивный настрой поднимают мотивацию к физической нагрузке. Удовольствие нужно получать не от результата, а от процесса работы над здоровым и красивым телом. Для того нужно бросать себе вызов.

Тренер рекомендует завести дневник с отметками за тренировки. Кроме этого, важно разработать систему поощрений. Например, по итогам месяца можно дарить себе поощрительный подарок. Важно грамотно поставить перед собой цель и найти тренера, вместе с которым удастся добиться желаемого результата. Если что-то не получается, не следует впадать в отчаяние. Главное — не бросать, а продолжать делать.

По словам Марии Волынкиной, самое главное — «пережить» первые три тренировки. Остальная работа пойдет гораздо легче. Не нужно поддаваться лени и позволять слабостям брать верх.

Ранее диетолог рассказала о самых распространенных ошибках при похудении. Это голодание, питание не по графику и отсутствие физической нагрузки. Так, во время голоданий организм испытывает сильный стресс и начинает «запасаться» жиром. Чтобы снизить суточное потребление калорий, следует отдавать предпочтение белковой пище, подытожила Волынкина.

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