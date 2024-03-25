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Posted Сегодня, 15:42

Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

В Батайске двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа

В Батайске двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа

25 марта 2024, 15:42
Фото: 1MI
В Батайске двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа
В Батайске двухлетняя малышка выпала из окна, сейчас ребенок в реанимации, об этом сообщили донские Telegram-каналы.

Telegram-канал Don_Mash рассказал, что в понедельник, 25 марта, в Батайске произошел несчастный случай. Двухлетняя малышка упала из окна четвертого этажа прямо на асфальт.

По словам источника, девочка выпала из окна дома в Авиагородке на глазах у потрясенных батайчан. Ей немедленно вызвали скорую помощь и увезли девочку в ЦГБ, по предварительной информации, ребенок получил множественные травмы. Сейчас девочка якобы находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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О причинах и обстоятельствах произошедшего пока ничего неизвестно, данные уточняются. Пока информация не получила официального подтверждения.

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