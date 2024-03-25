В Батайске двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Telegram-канал Don_Mash рассказал, что в понедельник, 25 марта, в Батайске произошел несчастный случай. Двухлетняя малышка упала из окна четвертого этажа прямо на асфальт.
По словам источника, девочка выпала из окна дома в Авиагородке на глазах у потрясенных батайчан. Ей немедленно вызвали скорую помощь и увезли девочку в ЦГБ, по предварительной информации, ребенок получил множественные травмы. Сейчас девочка якобы находится в реанимации в тяжелом состоянии.
О причинах и обстоятельствах произошедшего пока ничего неизвестно, данные уточняются. Пока информация не получила официального подтверждения.
Ранее в Ростове нашли тело мертвого подростка.