В Батайске двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа

По словам источника, девочка выпала из окна дома в Авиагородке на глазах у потрясенных батайчан. Ей немедленно вызвали скорую помощь и увезли девочку в ЦГБ, по предварительной информации, ребенок получил множественные травмы. Сейчас девочка якобы находится в реанимации в тяжелом состоянии.