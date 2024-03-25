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Атаку беспилотников отразили над Ростовской областью 25 марта

В Минобороны рассказали, какие беспилотники сбили над Ростовской областью

25 марта 2024, 07:50
Фото: Изображения для иллюстрации / Изображение Midjourney
Атаку беспилотников отразили над Ростовской областью 25 марта
Атаку беспилотников отразили над Ростовской областью 25 марта, рассказали в Минобороны.

Атака произошла сегодня ночью. Сбиты были сразу 11 беспилотников. В Минобороны уточнили, что БПЛА уничтожили дежурные средства ПВО. Также в военном ведомстве сообщили, что речь идет о беспилотниках самолетного типа.

Над Ростовской областью сбили 11 украинских беспилотников
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Над какими именно городами уничтожили БПЛА, не уточняется. Однако, по всей видимости, часть дронов пыталась атаковать ГРЭС в Новочеркасске. Местные жители в соцсетях рассказывали о звуках взрывов ночью и обнаруженных затем обломках дронов. Однако власти эту информацию пока не подтверждали.

Также на ГРЭС ночью произошел пожар. Его удалось ликвидировать силами сотрудников предприятия.

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