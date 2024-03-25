В Минобороны рассказали, какие беспилотники сбили над Ростовской областью

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Атака произошла сегодня ночью. Сбиты были сразу 11 беспилотников. В Минобороны уточнили, что БПЛА уничтожили дежурные средства ПВО. Также в военном ведомстве сообщили, что речь идет о беспилотниках самолетного типа.
Над какими именно городами уничтожили БПЛА, не уточняется. Однако, по всей видимости, часть дронов пыталась атаковать ГРЭС в Новочеркасске. Местные жители в соцсетях рассказывали о звуках взрывов ночью и обнаруженных затем обломках дронов. Однако власти эту информацию пока не подтверждали.
Также на ГРЭС ночью произошел пожар. Его удалось ликвидировать силами сотрудников предприятия.