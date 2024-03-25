В Ростове для борьбы с БПЛА применили «зенитные тачанки» и автоматы

Отмечается, что плюсом таких «зенитных тачанок» является быстрого наведения на цель. Это важно для устранения целей на небольшой высоте. Также зенитные станки для автоматов Калашникова дают возможность вращения ствола оружия по горизонту на 360 градусов, а по вертикали — от плюс 75 до минус 50 градусов.