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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Военнослужащие ЮВО применили «зенитные тачанки» с автоматами АК-12 в Ростовской области

В Ростове для борьбы с БПЛА применили «зенитные тачанки» и автоматы

25 марта 2024, 07:19
Фото: 1MI
Военнослужащие ЮВО применили «зенитные тачанки» с автоматами АК-12 в Ростовской области
Военнослужащие ЮВО применили «зенитные тачанки» с автоматами АК-12 в Ростовской области, пишет «Российская газета».

Военные провели учения, в которых попытались отразить атаку целого роя БПЛА. Для этого они применили станки с автоматами Калашникова. Облегченные варианты зенитных установок разместили на пикапах УАЗ.

Отмечается, что плюсом таких «зенитных тачанок» является быстрого наведения на цель. Это важно для устранения целей на небольшой высоте. Также зенитные станки для автоматов Калашникова дают возможность вращения ствола оружия по горизонту на 360 градусов, а по вертикали — от плюс 75 до минус 50 градусов.

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АК-12 имеет дальность в тысячу метров. Также на автомат можно установить оптические и ночные прицелы, фонарь и лазерный целеуказатель.

Напомним, над Ростовской областью сбили 11 украинских беспилотников минувшей ночью.

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