В Ростове пособнику террористов дали 11 лет колонии строгого режима

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В понедельник, 25 марта, стало известно, что в Ростове в Южном окружном военном суде огласили приговор по делу Романа Абаскулиева, подозреваемого в участии террористической организации «Исламское государство»*[прим. редакции — Верховный суд признал организацию террористической, ее деятельность строго запрещена на территории Российской Федерации и карается законом].
По предварительной информации, Абаскулиев начал переписываться с неизвестным лицом, назвавшим себя участником «ИГ»*. Уже в конце января 2023 года подозреваемый, который на тот момент находился на территории Краснодарского края, записал свою присягу запрещенной организации на мобильный телефон, заявив, что хочет стать добровольцем и передал видеозапись своим вербовщикам.
Спустя шесть месяцев мужчину задержали правоохранители, суд признал Романа Абаскулиева виновным. Он проведет в колонии строгого режима 11 лет, первые два года он будет отбывать наказание в тюрьме.
Пока приговор не обрел законную силу, а потому осужденный или его защита могут обратиться в апелляцию.
Ранее террорист расстрелял жительницу Ростовской области в «Крокус Сити Холл», врачам удалось спасти ее жизнь.