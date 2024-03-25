В Ростове пособнику террористов дали 11 лет колонии строгого режима

По предварительной информации, Абаскулиев начал переписываться с неизвестным лицом, назвавшим себя участником «ИГ»*. Уже в конце января 2023 года подозреваемый, который на тот момент находился на территории Краснодарского края, записал свою присягу запрещенной организации на мобильный телефон, заявив, что хочет стать добровольцем и передал видеозапись своим вербовщикам.