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Published Сегодня, 17:12

Modified Сегодня, 17:14

Updated Сегодня, 17:14

В Ростове задержали подозрительный автомобиль с оружием, похожим на боевое

В Ростове задержали подозрительный автомобиль с оружием, похожим на боевое

25 марта 2024, 17:12
Фото: 1MI
В Ростове задержали подозрительный автомобиль с оружием, похожим на боевое
В Ростове задержали подозрительный автомобиль, в салоне которого нашли страйкбольное оружие с травматическими патронами, об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Днем 25 марта Telegram-канал «Это Ростов» со ссылкой на очевидцев рассказал, что сотрудники ДПС остановили на улице Нариманова иномарку, в которой, по предварительной информации, находилось оружие.

Позднее пресс-служба донской полиции объявила, что правоохранительные органы получили сигнал о неизвестном мужчине, который вошел в ростовский автосервис с предметом, похожим на автомат. Всем патрулям немедленно передали ориентировку на автомобиль, которым управлял этот мужчина.

Фото: t.me/etorostov

Вскоре сотрудники ДПС остановили автомобиль, в салоне нашли страйкбольный автомат с травматическими патронами.

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В настоящий момент по факту произошедшего проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и принять решение в соответствии с действующим законом.

Ранее спасатель рассказал, как дончанам вести себя в случае вооруженного нападения.

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