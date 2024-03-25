В Ростове задержали подозрительный автомобиль с оружием, похожим на боевое

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Днем 25 марта Telegram-канал «Это Ростов» со ссылкой на очевидцев рассказал, что сотрудники ДПС остановили на улице Нариманова иномарку, в которой, по предварительной информации, находилось оружие.
Позднее пресс-служба донской полиции объявила, что правоохранительные органы получили сигнал о неизвестном мужчине, который вошел в ростовский автосервис с предметом, похожим на автомат. Всем патрулям немедленно передали ориентировку на автомобиль, которым управлял этот мужчина.
Вскоре сотрудники ДПС остановили автомобиль, в салоне нашли страйкбольный автомат с травматическими патронами.
В настоящий момент по факту произошедшего проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и принять решение в соответствии с действующим законом.
Ранее спасатель рассказал, как дончанам вести себя в случае вооруженного нападения.