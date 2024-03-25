В Ростове задержали подозрительный автомобиль с оружием, похожим на боевое

Позднее пресс-служба донской полиции объявила, что правоохранительные органы получили сигнал о неизвестном мужчине, который вошел в ростовский автосервис с предметом, похожим на автомат. Всем патрулям немедленно передали ориентировку на автомобиль, которым управлял этот мужчина.