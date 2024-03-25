В Ростовской области думают об охране ТЦ и отражают атаки беспилотников и ракет

Ростовская область еще не успела оправиться от ночной атаки беспилотниками, когда днем над регионом раздались громкие звуки взрывов. Дончане из разных концов Ростовской области стали сообщать, что слышали от одного до трех взрывов в различных районах своих населенных пунктов, по их словам, взрывы были достаточной силы, чтобы «сработали сигнализации и задребезжали окна домов».