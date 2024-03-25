В Ростовской области думают об охране ТЦ и отражают атаки беспилотников и ракет

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Published Сегодня, 16:54
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В понедельник, 25 марта, стало известно, что после теракта в прошлую пятницу на федеральном уровне подняли вопрос об усилении безопасности торговых центров по всей стране.
По данным портала «Известий», власти рассматривают возможность установить дополнительные меры безопасности и обеспечить ТЦ вооруженной охраной. Окончательное решение по этому вопросу планируют принять до конца марта. Если инициатива получит одобрение, то к охране ТЦ привлекут сотрудников Росгвардии, полицейских и лицензированные ЧОП.
Однако у этого решения есть и обратная сторона, числа силовиков может оказаться недостаточно на охрану существующих ТЦ не только в Ростовской области, но и по всей России. Пока федеральные власти собираются заставить владельцев ТЦ проверить все паспорта объектов на предмет соответствия нормам антитеррористической безопасности.
Причиной подобных проверок стал масштабный теракт в «Крокус Сити Холл», прервавший жизни больше сотни граждан, также во время теракта пострадали 182 человека.
В ночь понедельника, 25 марта, 11 беспилотников предприняли попытку атаки по энергетической инфраструктуре Ростовской области.
Представители Минобороны России объявили, что военным удалось сбить 11 беспилотников, замеченных над Ростовской областью. Все они были самолетного типа, однако их цель военные не уточняли.
Уже утром губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что на новочеркасской ГРЭС произошел пожар. Сотрудникам предприятия удалось потушить огонь своими силами, но часть высоковольтных линий пришлось временно обесточить.
Уже позже в Сети появились кадры, якобы снятые на месте инцидента, на нем очевидцы фиксировали полет беспилотников и позднее удар по ГРЭС. Подлинность видео пока не получила подтверждения.
Ростовская область еще не успела оправиться от ночной атаки беспилотниками, когда днем над регионом раздались громкие звуки взрывов. Дончане из разных концов Ростовской области стали сообщать, что слышали от одного до трех взрывов в различных районах своих населенных пунктов, по их словам, взрывы были достаточной силы, чтобы «сработали сигнализации и задребезжали окна домов».
Позднее губернатор Голубев сделал заявление, что источников звуков стали сбитые в воздушном пространстве Ростовской области ракеты.
По словам военных, системам ПВО удалось сбить две ракеты С-200, модифицированные для того, чтобы наносить удары по наземным объектам.
Благодаря работе военных удалось предотвратить вторую атаку за сутки. В результате них никто из жителей Ростовской области не пострадал.