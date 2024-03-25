В Ростовскую область ввезли более 250 тысяч цветов из Африки и Южной Америки

В понедельник, 25 марта, сотрудники управления Россельхознадзора объявили, что за минувшую неделю в регион ввезли более 250 тысяч срезанных цветов, среди них гвоздики с розами, эустомой, гортензией, герберой и хризантемами. Все растения прибыли на донской склад временного хранения из Литвы.