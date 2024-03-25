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В Ростовскую область ввезли более 250 тысяч цветов из стран Африки и Южной Америки

В Ростовскую область ввезли более 250 тысяч цветов из Африки и Южной Америки

25 марта 2024, 11:49
Фото: 1MI
В Ростовскую область ввезли более 250 тысяч цветов из стран Африки и Южной Америки
С 18 марта в Ростовскую область ввезли несколько сотен тысяч растений из стран Африки и Южной Америки, об этом сообщили в донском управлении Россельхознадзора.

В понедельник, 25 марта, сотрудники управления Россельхознадзора объявили, что за минувшую неделю в регион ввезли более 250 тысяч срезанных цветов, среди них гвоздики с розами, эустомой, гортензией, герберой и хризантемами. Все растения прибыли на донской склад временного хранения из Литвы.

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По словам представителей надзорного органа, цветы были выращены в Замбии, Зимбабве, Кении, Колумбии и Эквадоре. Сотрудники ведомства проверили все партии цветов, чтобы подтвердить их безопасность и отсутствие карантинных объектов. После тщательной проверки цветы удалось выпустить в свободное обращение.

Ранее власти Ростова-на-Дону решили потратить на озеленение города цветами и кустарниками более 128 миллионов рублей.

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