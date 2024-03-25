В Сети появилось видео удара беспилотников по новочеркасской ГРЭС

Уже днем Telegram-канал Don_Mash со ссылкой на очевидцев опубликовал кадры атаки беспилотников по ГРЭС. На кадрах видно, что очевидцы ищут в небе источник звука, похожий на звуки «мопеда», незаметные в темноте беспилотники пролетают прямо у них над головами, вызывая у дончан ругательства.