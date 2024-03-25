В Сети появилось видео удара беспилотников по новочеркасской ГРЭС

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Напомним, утром 25 марта в Ростовской области объявили об атаке беспилотниками по новочеркасской тепло-электростанции. В общей сложности за ночь военные сбили 11 БПЛА, замеченных в воздушном пространстве Ростовской области.
Уже днем Telegram-канал Don_Mash со ссылкой на очевидцев опубликовал кадры атаки беспилотников по ГРЭС. На кадрах видно, что очевидцы ищут в небе источник звука, похожий на звуки «мопеда», незаметные в темноте беспилотники пролетают прямо у них над головами, вызывая у дончан ругательства.
Предположительно, момент удара БПЛА по ГРЭС в Новочеркасске сняли жители города. На видео слышны звуки летящих дронов, затем видна яркая вспышка и взрыв.
Слышно звук пикирования беспилотника, после чего раздается громкий взрыв и заметна вспышка, за ним раздаются звуки еще одного беспилотника.
«Какая тут работа, все уже. Уничтожено. Вон еще один „мопед“ летит», — слышно дончан за кадром.
По словам властей, после атаки беспилотниками огонь быстро потушили, но пришлось вывести из эксплуатации два энергоблока.