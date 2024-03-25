Военные сбили две ракеты С-200 в воздушном пространстве Ростовской области

Для атаки по южному региону России украинские военные использовали переоборудованные две зенитные ракеты С-200, способные бить по целям на земле. Однако попытка ракетного удара оказалась безуспешной, системы ПВО ликвидировали летающие объекты в воздушном пространстве между Батайском и Новочеркасском. Обе ракеты сбили на подлете.