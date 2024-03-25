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Военные сбили две ракеты С-200 в воздушном пространстве Ростовской области

Военные сбили две ракеты С-200 в воздушном пространстве Ростовской области

25 марта 2024, 14:11
Фото: syria.mil.ru
Военные сбили две ракеты С-200 в воздушном пространстве Ростовской области
В Ростовской области целью систем ПВО стали ракеты С-200, об этом рассказали военные.

В понедельник, 25 марта, сотрудники пресс-службы Минобороны России объявили, что около 15.30 мск военным удалось предотвратить теракт ВСУ на территории Ростовской области.

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Для атаки по южному региону России украинские военные использовали переоборудованные две зенитные ракеты С-200, способные бить по целям на земле. Однако попытка ракетного удара оказалась безуспешной, системы ПВО ликвидировали летающие объекты в воздушном пространстве между Батайском и Новочеркасском. Обе ракеты сбили на подлете.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские диверсанты пытаются уничтожить железную дорогу, связывающую Крым с Ростовской областью.

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