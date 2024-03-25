Вооруженную охрану могут поставить во всех торговых центрах в Ростове

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Окончательное решение по этому вопросу примут уже на этой неделе. Власти и сами представители торговых центров хотят привлечь к охране объектов Росгвардию, полицию и лицензированные ЧОПы․
Однако вопросы вызывает проблема ресурсов. Хватит ли на все торговые центры силовиков, пока не понятно.
Также сообщается, что собственников ТЦ заставят проверить паспорта объектов на предмет соответствия нормам антитеррористической безопасности.
Напомним, теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Вооруженные автоматами боевики вошли внутрь зданий и расстреляли всех, кто попался им на пути. Затем они подожгли «Крокус». От пуль и огня погибли минимум 137 человек. Еще 182 пострадали.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о других ограничениях, введенных в Ростовской области после трагедии в «Крокус сити холле».