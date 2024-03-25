Вооруженную охрану могут поставить во всех торговых центрах в Ростове

Напомним, теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Вооруженные автоматами боевики вошли внутрь зданий и расстреляли всех, кто попался им на пути. Затем они подожгли «Крокус». От пуль и огня погибли минимум 137 человек. Еще 182 пострадали.