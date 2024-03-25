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Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

После теракта в «Крокус сити холле» на федеральном вопросе подняли вопрос усиления безопасности в ТЦ

Вооруженную охрану могут поставить во всех торговых центрах в Ростове

25 марта 2024, 09:15
Фото: 1MI
После теракта в «Крокус сити холле» на федеральном вопросе подняли вопрос усиления безопасности в ТЦ
После теракта в «Крокус сити холле» на федеральном вопросе подняли вопрос усиления безопасности в торговых центрах, пишут «Известия».

Окончательное решение по этому вопросу примут уже на этой неделе. Власти и сами представители торговых центров хотят привлечь к охране объектов Росгвардию, полицию и лицензированные ЧОПы․

Однако вопросы вызывает проблема ресурсов. Хватит ли на все торговые центры силовиков, пока не понятно.

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Также сообщается, что собственников ТЦ заставят проверить паспорта объектов на предмет соответствия нормам антитеррористической безопасности.

Напомним, теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Вооруженные автоматами боевики вошли внутрь зданий и расстреляли всех, кто попался им на пути. Затем они подожгли «Крокус». От пуль и огня погибли минимум 137 человек. Еще 182 пострадали.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о других ограничениях, введенных в Ростовской области после трагедии в «Крокус сити холле».

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