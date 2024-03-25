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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

ВСУ пытались совершить ракетную атаку по Ростовской области

ВСУ пытались совершить ракетную атаку по Ростовской области

25 марта 2024, 13:16
Фото: 1MI
Над Ростовской области система ПВО сбила воздушные объекты, рассказал губернатор Василий Голубев.

Местные жители днем в понедельник, 25 марта, услышали звуки, похожие на взрыв. Об этом сообщил и сити-менеджер Новочеркасска Юрий Лысенко, заявив, что специалисты разбираются в причинах.

Глава региона рассказал, что подразделения ПВО сбили цели в небе между Новочеркасском и Батайском. После этого в поле рухнули обломки ракет.

Системы ПВО отразили ракетную атаку по Ростовской области
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Известно, что никто не пострадал и не было разрушений. Губернатор добавил, что сейчас вся информация уточняется.

Пользователи в комментариях поблагодарили тех, кто их защищает.

«Спасибо нашим защитникам», — заявили местные жители.

Ранее в Минобороны рассказали, какие беспилотники сбили над донским регионом.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ВСУ#ПВО#Губернатор Василий Голубев#Ракетная атака#Происшествия#Ракету сбили в Ростовской области 25 марта
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