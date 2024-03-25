ВСУ пытались совершить ракетную атаку по Ростовской области

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Местные жители днем в понедельник, 25 марта, услышали звуки, похожие на взрыв. Об этом сообщил и сити-менеджер Новочеркасска Юрий Лысенко, заявив, что специалисты разбираются в причинах.
Глава региона рассказал, что подразделения ПВО сбили цели в небе между Новочеркасском и Батайском. После этого в поле рухнули обломки ракет.
Известно, что никто не пострадал и не было разрушений. Губернатор добавил, что сейчас вся информация уточняется.
Пользователи в комментариях поблагодарили тех, кто их защищает.
«Спасибо нашим защитникам», — заявили местные жители.
Ранее в Минобороны рассказали, какие беспилотники сбили над донским регионом.