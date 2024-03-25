Жителей Ростовской области пытаются подкупить для терактов

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Напомним, на прошлой неделе в подмосковном Красногорске произошел теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», который унес жизни минимум 137 зрителей и посетителей ТЦ «Крокус Сити Молл». В числе жертв оказались и жители Ростовской области.
Уже в понедельник, 25 марта, донские власти сообщили, что жители Ростовской области и других регионов России стали получать в мессенджере Telegram предложения совершить за деньги. Так одному из пользователей предложили пойти на теракт в одном из московских ТЦ за 700 тысяч рублей.
Пользователям напоминают быть внимательными и осторожными, в случае получения сообщений с подобными провокациями дончан просят делать скриншоты переписки и отправлять их правоохранителям.