Жителей Ростовской области пытаются подкупить для терактов

Уже в понедельник, 25 марта, донские власти сообщили, что жители Ростовской области и других регионов России стали получать в мессенджере Telegram предложения совершить за деньги. Так одному из пользователей предложили пойти на теракт в одном из московских ТЦ за 700 тысяч рублей.