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Жителей Ростовской области стараются подкупить для совершения теракта

Жителей Ростовской области пытаются подкупить для терактов

25 марта 2024, 11:36
Фото: 1MI
Жителей Ростовской области стараются подкупить для совершения теракта
В Ростовской области и других регионах России жители стали получать сообщения с предложениями совершить теракты за деньги, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Напомним, на прошлой неделе в подмосковном Красногорске произошел теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», который унес жизни минимум 137 зрителей и посетителей ТЦ «Крокус Сити Молл». В числе жертв оказались и жители Ростовской области.

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Уже в понедельник, 25 марта, донские власти сообщили, что жители Ростовской области и других регионов России стали получать в мессенджере Telegram предложения совершить за деньги. Так одному из пользователей предложили пойти на теракт в одном из московских ТЦ за 700 тысяч рублей.

Пользователям напоминают быть внимательными и осторожными, в случае получения сообщений с подобными провокациями дончан просят делать скриншоты переписки и отправлять их правоохранителям.

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