Жителям Ростова пообещали регулярные субботники для уборки города

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Сейчас в разных районах города коммунальные службы выгребают газоны, чистят дороги, убирают свалки, моют дороги, мосты, остановки, красят рекламные конструкции и обрезают деревья.
В рамках «Месячника чистоты» в Ростове также пройдет несколько субботников. Первый из них был в минувшую субботу.
Чиновники администрации Ростова призвали коллег в муниципалитетах включиться в работу по уборке города и обеспечить надлежащие санитарное состояние подведомственных им территорий.
Нарушителей правил благоустройства могут привлечь к административной ответственности.
Ранее власти Ростова выделили 67 миллионов рублей на ремонт Большой Садовой.