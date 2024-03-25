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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

В рамках «Месячника чистоты» в Ростове запланировано несколько субботников

Жителям Ростова пообещали регулярные субботники для уборки города

25 марта 2024, 09:38
Фото: 1MI
В рамках «Месячника чистоты» в Ростове запланировано несколько субботников
В рамках «Месячника чистоты» в Ростове запланировано несколько субботников, рассказали в городской администрации.

Сейчас в разных районах города коммунальные службы выгребают газоны, чистят дороги, убирают свалки, моют дороги, мосты, остановки, красят рекламные конструкции и обрезают деревья.

В рамках «Месячника чистоты» в Ростове также пройдет несколько субботников. Первый из них был в минувшую субботу.

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Чиновники администрации Ростова призвали коллег в муниципалитетах включиться в работу по уборке города и обеспечить надлежащие санитарное состояние подведомственных им территорий.

Нарушителей правил благоустройства могут привлечь к административной ответственности.

Ранее власти Ростова выделили 67 миллионов рублей на ремонт Большой Садовой.

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