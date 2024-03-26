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Published Сегодня, 08:50

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Updated Сегодня, 08:52

Акция по сбору отработанных автомобильных шин организовали в Ростове

Акцию по сбору старых покрышек объявили в Ростове

26 марта 2024, 08:50
Фото: 1MI
Акция по сбору отработанных автомобильных шин организовали в Ростове
Акция по сбору отработанных автомобильных шин организовали в Ростове, сообщили местные власти.

Водители смогут сдать шины на переработку и помочь экологии. Сделать это можно в субботу, 30 марта, по адресам Клубная, 22-24; 40-летия Победы, 75/15 и Королева, 1 Д (ТЦ «Интерио»). Пункты сбора шин будут работать там с 10.00 до 13.00.

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В эти же часы, но уже 6 апреля, сдать шины можно будет по адресам Портовая, 179; Нансена, 150А; Нансена/Джамбульский (автомобильная парковка); Петренко, 1 и Проселочная, 9А.

Напомним сообщалось, что замена зимней резины на летнюю в Ростове стала дороже на 13%. Цены на услугу варьируются сейчас от 1700 до 2000 рублей.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин рекомендовал менять летнюю резину на зимнюю, когда среднесуточная температура составляет +5°С — +7°С. Такая температура воздуха уже установилась в Ростове-на-Дону.

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