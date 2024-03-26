Акцию по сбору старых покрышек объявили в Ростове

Водители смогут сдать шины на переработку и помочь экологии. Сделать это можно в субботу, 30 марта, по адресам Клубная, 22-24; 40-летия Победы, 75/15 и Королева, 1 Д (ТЦ «Интерио»). Пункты сбора шин будут работать там с 10.00 до 13.00.