Акцию по сбору старых покрышек объявили в Ростове

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Водители смогут сдать шины на переработку и помочь экологии. Сделать это можно в субботу, 30 марта, по адресам Клубная, 22-24; 40-летия Победы, 75/15 и Королева, 1 Д (ТЦ «Интерио»). Пункты сбора шин будут работать там с 10.00 до 13.00.
В эти же часы, но уже 6 апреля, сдать шины можно будет по адресам Портовая, 179; Нансена, 150А; Нансена/Джамбульский (автомобильная парковка); Петренко, 1 и Проселочная, 9А.
Напомним сообщалось, что замена зимней резины на летнюю в Ростове стала дороже на 13%. Цены на услугу варьируются сейчас от 1700 до 2000 рублей.
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин рекомендовал менять летнюю резину на зимнюю, когда среднесуточная температура составляет +5°С — +7°С. Такая температура воздуха уже установилась в Ростове-на-Дону.