Аллерголог Ермакова: Планируйте очередной отпуск согласно срокам цветения растений

Чтобы минимизировать контакт с пыльцой, специалист рекомендует придерживаться нескольких правил. Во-первых, не следует выходить на улицу рано утром и в сухие жаркие дни, так как в это время концентрация пыльцы в воздухе наиболее высока. Также рекомендуется не открывать окна в ранние часы. Очистители воздуха помогут задержать пыльцу в помещении. Важно избегать поездок на природу во время цветения аллергенных растений и использовать затемненные очки при выходе на улицу. Регулярные души помогут смыть пыльцу с тела, а плотное закрытие окон в автомобиле защитит от ее проникновения. Планирование отпуска с учетом сроков цветения растений может помочь избежать обострений заболевания. Также рекомендуется избегать содержания комнатных и садовых растений, так как они могут вызывать аллергические реакции. И наконец, не стоит использовать фитопрепараты на основе трав в лечении.