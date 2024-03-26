Аллерголог Ермакова: Планируйте очередной отпуск согласно срокам цветения растений

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:50
Аллергическое заболевание, вызванное пыльцой растений, называется поллинозом. Симптомы этого заболевания знакомы многим: заложенность носа, насморк, чихание, нарушение обоняния, покраснение глаз, кашель, задыхание, зуд и высыпания на коже, усталость и раздражительность, потеря веса. В более серьезных случаях поллиноз может прогрессировать и привести к бронхиальной астме. Симптомы могут проявляться в любом возрасте, поэтому важно своевременно обратиться к врачу, пишут «Известия».
Врач проводит беседу с пациентами, чтобы выяснить причину заболевания, анализирует симптомы и наследственную предрасположенность, изучает условия жизни и работы пациента. По необходимости может быть проведена специфическая аллергодиагностика.
Чтобы минимизировать контакт с пыльцой, специалист рекомендует придерживаться нескольких правил. Во-первых, не следует выходить на улицу рано утром и в сухие жаркие дни, так как в это время концентрация пыльцы в воздухе наиболее высока. Также рекомендуется не открывать окна в ранние часы. Очистители воздуха помогут задержать пыльцу в помещении. Важно избегать поездок на природу во время цветения аллергенных растений и использовать затемненные очки при выходе на улицу. Регулярные души помогут смыть пыльцу с тела, а плотное закрытие окон в автомобиле защитит от ее проникновения. Планирование отпуска с учетом сроков цветения растений может помочь избежать обострений заболевания. Также рекомендуется избегать содержания комнатных и садовых растений, так как они могут вызывать аллергические реакции. И наконец, не стоит использовать фитопрепараты на основе трав в лечении.
Применяя эти рекомендации, можно снизить контакт с пыльцой и защитить свой организм от аллергических реакций в период цветения растений.