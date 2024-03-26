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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Арсенал гранат, патронов и дымовых шашек нашли жители Аксая в подвале пятиэтажки

Арсенал гранат, патронов и дымовых шашек нашли жители Аксая в подвале пятиэтажки

26 марта 2024, 12:09
Фото: 1MI
Арсенал гранат, патронов и дымовых шашек нашли жители Аксая в подвале пятиэтажки

Склад боеприпасов обнаружили в подвале обычной пятиэтажки в Аксае

В Аксае обнаружили схрон оружия в подвале пятиэтажки, подробностями поделились донские СМИ.

Портал Donday со ссылкой на собственные источники рассказал, что на выходных, 24 марта, в Аксае в подвале пятиэтажки обнаружили склад боеприпасов.

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По данным издания, оружие обнаружили местные жители, которые спустились в подвал своего дома на проспекте Ленина 24 марта. По словам очевидцев, в подвале находился арсенал из нескольких боевых гранат, дымовых шашек, запас патронов и ряд другого оружия. О находке немедленно сообщили в правоохранительные органы, которым предстоит установить владельца оружия и выяснить, зачем он устроил склад вооружения в жилом доме.

Обращаем внимание, информация о находке пока официально не подтвердилась, данные уточняются.

Ранее в Ростове задержали подозрительный автомобиль, в который сел мужчина с автоматом.

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