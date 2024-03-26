Арсенал гранат, патронов и дымовых шашек нашли жители Аксая в подвале пятиэтажки

По данным издания, оружие обнаружили местные жители, которые спустились в подвал своего дома на проспекте Ленина 24 марта. По словам очевидцев, в подвале находился арсенал из нескольких боевых гранат, дымовых шашек, запас патронов и ряд другого оружия. О находке немедленно сообщили в правоохранительные органы, которым предстоит установить владельца оружия и выяснить, зачем он устроил склад вооружения в жилом доме.