Арсенал гранат, патронов и дымовых шашек нашли жители Аксая в подвале пятиэтажки

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Портал Donday со ссылкой на собственные источники рассказал, что на выходных, 24 марта, в Аксае в подвале пятиэтажки обнаружили склад боеприпасов.
По данным издания, оружие обнаружили местные жители, которые спустились в подвал своего дома на проспекте Ленина 24 марта. По словам очевидцев, в подвале находился арсенал из нескольких боевых гранат, дымовых шашек, запас патронов и ряд другого оружия. О находке немедленно сообщили в правоохранительные органы, которым предстоит установить владельца оружия и выяснить, зачем он устроил склад вооружения в жилом доме.
Обращаем внимание, информация о находке пока официально не подтвердилась, данные уточняются.
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