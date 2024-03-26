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Денис Буцаев рассказал, как ускорить темпы по созданию объектов утилизации отходов

Денис Буцаев рассказал, как ускорить темпы по созданию объектов утилизации отходов

26 марта 2024, 14:09
Фото: 1MI
В ходе расширенного заседания Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной думы РФ генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев представил промежуточные результаты реформы отрасли по обращению с отходами.

Он рассказал, как меры поддержки смогут способствовать увеличению темпов создания объектов для утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).

Издание 56orb.ru пишет, что генеральный директор РЭО Буцаев отметил наличие превышения в реализации инфраструктурных проектов, связанных с обработкой и сортировкой отходов, по сравнению с проектами, направленными на утилизацию. Это обусловлено отсутствием до некоторого момента инструмента возврата инвестиций в сфере утилизации, пока не были внесены соответствующие изменения в расширенную ответственность производителей (РОП). Однако с принятием этих изменений ожидается значительное увеличение темпов создания объектов для утилизации.

В результате реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» в 2023 году были достигнуты следующие итоги: доля отходов, направленных на обработку, составила 52,9% в то время как планировалось всего 39,7%, доля ТКО, направленных на утилизацию, составила 12,8% против запланированных 9,2%, а доля ТКО, направленных на захоронение, составила 80,5% при плане 98%.

За период с 2019 года было введено в эксплуатацию 250 объектов, из которых 134 предназначены для обработки, 65 — для утилизации и 17 — для размещения ТКО. Среди данных объектов 34 являются комплексными, включающими 33 участка для обработки, 30 — для утилизации и 6 — для размещения твердых коммунальных отходов.

Денис Буцаев также озвучил данные Росстата, согласно которым сфера обращения с ТКО стала самой быстрорастущей отраслью в российской экономике за последние несколько лет.

Глава РЭО добавил, что была разработана необходимая правовая база для осуществления государственной поддержки инвестиционных проектов. В качестве основного инструмента Буцаев назвал предоставление льготных займов из средств, полученных от выпуска зеленых облигаций РЭО. Эти облигации сопровождаются субсидированием купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Банка России.

Другим инструментом финансирования Буцаев назвал меру поддержки регионов с недостаточным бюджетным обеспечением в виде предоставления грантов, которые в определенных случаях может достигать 95% от объема инвестиций по концессионным соглашениям.

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