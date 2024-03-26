Денис Буцаев рассказал, как ускорить темпы по созданию объектов утилизации отходов

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Он рассказал, как меры поддержки смогут способствовать увеличению темпов создания объектов для утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).
Издание 56orb.ru пишет, что генеральный директор РЭО Буцаев отметил наличие превышения в реализации инфраструктурных проектов, связанных с обработкой и сортировкой отходов, по сравнению с проектами, направленными на утилизацию. Это обусловлено отсутствием до некоторого момента инструмента возврата инвестиций в сфере утилизации, пока не были внесены соответствующие изменения в расширенную ответственность производителей (РОП). Однако с принятием этих изменений ожидается значительное увеличение темпов создания объектов для утилизации.
В результате реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» в 2023 году были достигнуты следующие итоги: доля отходов, направленных на обработку, составила 52,9% в то время как планировалось всего 39,7%, доля ТКО, направленных на утилизацию, составила 12,8% против запланированных 9,2%, а доля ТКО, направленных на захоронение, составила 80,5% при плане 98%.
За период с 2019 года было введено в эксплуатацию 250 объектов, из которых 134 предназначены для обработки, 65 — для утилизации и 17 — для размещения ТКО. Среди данных объектов 34 являются комплексными, включающими 33 участка для обработки, 30 — для утилизации и 6 — для размещения твердых коммунальных отходов.
Денис Буцаев также озвучил данные Росстата, согласно которым сфера обращения с ТКО стала самой быстрорастущей отраслью в российской экономике за последние несколько лет.
Глава РЭО добавил, что была разработана необходимая правовая база для осуществления государственной поддержки инвестиционных проектов. В качестве основного инструмента Буцаев назвал предоставление льготных займов из средств, полученных от выпуска зеленых облигаций РЭО. Эти облигации сопровождаются субсидированием купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Банка России.
Другим инструментом финансирования Буцаев назвал меру поддержки регионов с недостаточным бюджетным обеспечением в виде предоставления грантов, которые в определенных случаях может достигать 95% от объема инвестиций по концессионным соглашениям.