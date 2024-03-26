Денис Буцаев рассказал, как ускорить темпы по созданию объектов утилизации отходов

Издание 56orb.ru пишет, что генеральный директор РЭО Буцаев отметил наличие превышения в реализации инфраструктурных проектов, связанных с обработкой и сортировкой отходов, по сравнению с проектами, направленными на утилизацию. Это обусловлено отсутствием до некоторого момента инструмента возврата инвестиций в сфере утилизации, пока не были внесены соответствующие изменения в расширенную ответственность производителей (РОП). Однако с принятием этих изменений ожидается значительное увеличение темпов создания объектов для утилизации.