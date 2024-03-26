Депутат Водолацкий назвал причину участившихся атак на Ростовскую область

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Он добавил, что через Ростовскую область проходят гуманитарные грузы в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. К тому же в Ростов приезжают беженцы из этих регионов и военнослужащие, нуждающиеся в медицинской помощи.
Водолацкий отметил эффективную работу ПВО в Ростовской области, отбивающую ставшие регулярными атаки ВСУ с воздуха.
«Мы это видим по Таганрогу, по другим объектам, куда [воздушные цели] направлялись, но были уничтожены и сбиты», — приводит слова депутата ТАСС.
Напомним, вчера, 25 марта, Ростовская область несколько раз подверглась атаке ВСУ с воздуха.