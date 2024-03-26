Депутат Водолацкий назвал причину участившихся атак на Ростовскую область

Он добавил, что через Ростовскую область проходят гуманитарные грузы в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. К тому же в Ростов приезжают беженцы из этих регионов и военнослужащие, нуждающиеся в медицинской помощи.