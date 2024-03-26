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Депутат Водолацкий связал атаки на Ростовскую область с поддержкой Донбасса

Депутат Водолацкий назвал причину участившихся атак на Ростовскую область

26 марта 2024, 05:19
Фото: Изображение Midjourney
Депутат Водолацкий связал атаки на Ростовскую область с поддержкой Донбасса
Ростовская область является важной логистической связкой для снабжения новых регионов, объяснил депутат Госдумы от региона Виктор Водолацкий.

Он добавил, что через Ростовскую область проходят гуманитарные грузы в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. К тому же в Ростов приезжают беженцы из этих регионов и военнослужащие, нуждающиеся в медицинской помощи.

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Водолацкий отметил эффективную работу ПВО в Ростовской области, отбивающую ставшие регулярными атаки ВСУ с воздуха.

«Мы это видим по Таганрогу, по другим объектам, куда [воздушные цели] направлялись, но были уничтожены и сбиты», — приводит слова депутата ТАСС.

Напомним, вчера, 25 марта, Ростовская область несколько раз подверглась атаке ВСУ с воздуха.

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